Раскрыта предварительная версия убийства архитектора Супоницкого

Раскрыта предварительная версия убийства архитектора Супоницкого
Раскрыта предварительная версия убийства архитектора Супоницкого Фото:
В центре Петербурга застрелили известного архитектора

Архитектор Александр Супоницкий был убит из-за долга в размере около 3 миллионов долларов, который подозреваемый считал невозвращенным. За две недели до преступления предполагаемый убийца специально снял квартиру этажом ниже жертвы в жилом комплексе «Царская Столица», сообщили источники, знакомые с ходом расследования.

«Константин Козырев, бывший вице-президент обанкротившегося „Петростроя“, арендовал квартиру за 2500 рублей в сутки непосредственно под жильем Супоницкого. При себе у него был зарегистрированный карабин „Вепрь“, который впоследствии стал орудием преступления», — передают источники для telegram-канала Baza.

Утром в день трагедии Козырев поджидал архитектора у лифта, когда тот выходил провожать дочь в школу. После нападения подозреваемый написал супруге сообщение с извинениями и предупреждением о предстоящем обыске, устроил пожар в арендованной квартире и покончил с жизнью.

Убийство архитектора Александра Супоницкого произошло из-за долга в 3,6 миллиона долларов, который он должен был вернуть еще в 2020 году. Константин Козырев, бывший вице-президент обанкротившегося «Петростроя», несколько месяцев следил за жертвой, снимая жилье в том же доме, а незадолго до преступления он вновь поселился в ЖК «Царская столица», выбрав апартаменты с видом на квартиру Супоницкого. После убийства следователи обнаружили в квартире Козырева два тела и признаки поджога.

