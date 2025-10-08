Петербургского архитектора могли убить из-за 3,6 миллионов долларов

СК установил мотив убийства петербургского архитектора — долг в $3,6 млн
СК установил мотив убийства петербургского архитектора — долг в $3,6 млн Фото:
В центре Петербурга застрелили известного архитектора

Петербургского архитектора Александра Супоницкого убили из-за долга в 3,6 миллиона долларов, который он должен был вернуть еще в 2020 году. Убийца несколько месяцев следил за жертвой, снимая жилье в том же доме, установили следователи Следственного комитета.

"К материалам уголовного дела приобщена расписка от имени Супоницкого, согласно которой архитектор был должен Константину Козыреву 3,6 млн долларов. Долг был оформлен в 2019 году, а возвратить средства предполагалось в 2020 году. Следствие считает, что речь шла не о наличных деньгах, а о невыполненных услугах", — передают информацию источники telegram-канала Фонтанка SPB Online.

По данным следствия, Козырев начал слежку за архитектором еще весной — с середины марта по середину апреля он снимал жилье в ЖК «Царская столица» на Кременчугской улице. Незадолго до убийства он вновь поселился в этом же доме, выбрав апартаменты с видом на квартиру Супоницкого.

Непосредственно перед преступлением Козырев написал бывшей жене: «Прости меня, я больше так не могу, я решился». На площадке у лифта он поставил Супоницкого и его 10-летнюю дочь на колени и произвел два выстрела архитектору в затылок.

Константин Козырев, подозреваемый в убийстве архитектора Александра Супоницкого, ранее занимал руководящие должности в строительных компаниях и имел опыт ведения бизнеса. В 2015 году против него уже возбуждалось уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. После убийства следователи обнаружили в его квартире два тела и признаки поджога, по данному факту также возбуждено уголовное дело.

