Челябинцам предлагают отпраздновать Новый год в Египте

Челябинцев зовут зимой слетать в теплому морю
Челябинцев зовут зимой слетать в теплому морю Фото:

Жителей Челябинской области предлагают встретить Новый год в Египте. Список туров в своем аккаунте в соцсетях разместил один из местных туроператоров.

«Устали от серых зимних дней? Подарите себе райское путешествие в страну загадочных пирамид, лазурных морей и теплого солнца! Встречай Новый год по-особенному — в Египте!» — предлагает турфирма.

Туристов заманивают теплым климатом и пляжами Красного моря и экскурсиями к историческим памятникам. Среди плюсов путешествий организаторы называют восточную кухню и незабываемые праздники, а также новогоднюю ночь с фейерверками.

В подборке указаны несколько пятизвездочных отелей в Шарм-эль-Шейхе. Стоимость с вылетом из Челябинска 27 декабря и размещением на 10 ночей в отелях с системой «Все включено» варьируется от 240 000 до 324 000 рублей на двоих.

В компании уточнили, что сейчас еще действуют скидки на раннее бронирование. Можно успеть забронировать туры до повышения цен.

