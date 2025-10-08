Мизулина предложила закрепить право на отказ от использования интернета

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила законодательно закрепить право человека на отказ от использования интернета и современных технологий. С таким заявлением она выступила во время встречи со школьниками Санкт-Петербурга.
«ИИ и многие другие современные технологии ведут к усилению контроля за человеком. И ведут к тому, что совсем в скором времени нам придется защищать право человека на отказ от использования технологий и интернета как такового. Мне кажется, это право нужно закреплять», — сказала Мизулина, передает ТАСС.
В ходе дискуссии с учащимися также обсуждались вопросы кибербезопасности и новые методы мошенничества. Мизулина отметила особую опасность нейросетей, способных создавать недостоверный контент.
По словам главы Лиги безопасного интернета, ключевыми рисками в цифровом пространстве являются:
- Мошеннические схемы
- Генерация изображений и видео нейросетями
- Распространение фейковой информации
- Провокации в интернете
Мизулина подчеркнула, что хотя старшее поколение более уязвимо перед цифровыми угрозами. Молодежь также нуждается в защите от негативного влияния технологий.
Ранее Екатерина Мизулина уже высказывалась по вопросам регулирования интернета, в частности, критиковала инициативу о временном отключении сети в России, предложенную депутатом Госдумы. Тогда она отмечала, что интернет необходим для работы и учебы, и его отключение может негативно сказаться на гражданах. Дискуссии о балансе между цифровой безопасностью и правами пользователей продолжаются на федеральном уровне.
