Мизулина предложила закрепить право на отказ от использования интернета

Мизулина: нужно закрепить право на отказ от интернета и технологий
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила законодательно закрепить право человека на отказ от использования интернета и современных технологий. С таким заявлением она выступила во время встречи со школьниками Санкт-Петербурга.

«ИИ и многие другие современные технологии ведут к усилению контроля за человеком. И ведут к тому, что совсем в скором времени нам придется защищать право человека на отказ от использования технологий и интернета как такового. Мне кажется, это право нужно закреплять», — сказала Мизулина, передает ТАСС.

В ходе дискуссии с учащимися также обсуждались вопросы кибербезопасности и новые методы мошенничества. Мизулина отметила особую опасность нейросетей, способных создавать недостоверный контент.

По словам главы Лиги безопасного интернета, ключевыми рисками в цифровом пространстве являются:

  • Мошеннические схемы
  • Генерация изображений и видео нейросетями
  • Распространение фейковой информации
  • Провокации в интернете

Мизулина подчеркнула, что хотя старшее поколение более уязвимо перед цифровыми угрозами. Молодежь также нуждается в защите от негативного влияния технологий.

Ранее Екатерина Мизулина уже высказывалась по вопросам регулирования интернета, в частности, критиковала инициативу о временном отключении сети в России, предложенную депутатом Госдумы. Тогда она отмечала, что интернет необходим для работы и учебы, и его отключение может негативно сказаться на гражданах. Дискуссии о балансе между цифровой безопасностью и правами пользователей продолжаются на федеральном уровне.

