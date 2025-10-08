Супруга застреленного Александра Супоницкого пыталась спасти от пожара его убийцу

новость из сюжета
В центре Петербурга застрелили известного архитектора

Супруга убитого петербургского архитектора Александра Супоницкого Алиса пыталась спасти от пожара человека, который оказался убийцей ее мужа. Об этом свидетельствуют ее показания.

«Алиса увидела в окне силуэт мужчины и пыталась докричаться до него, чтобы сообщить о пожаре и помочь ему. Спустя минуту в той же квартире напротив раздался очередной выстрел — в тот момент женщины даже не догадывалась, что это убийца ее мужа», — сообщает telegram-канал 112.

По словам Алисы Супоницкой, утром ее муж вышел провожать дочь Стефанию в школу. Почти сразу раздались выстрелы, и в квартиру вбежала испуганная девочка с криком «Стреляют в папу!». Женщина отправила троих детей в ванную комнату, а сама вышла в подъезд, где обнаружила тело мужа.

Согласно данным 112, между Супоницким и Константином Козыревым существовали финансовые отношения — архитектор должен был ему 5 миллионов долларов по расписке 2019 года. Алиса Супоницкая утверждает, что не была знакома с убийцей и не знала о возможных проблемах мужа.

Ранее сообщалось, что убийство произошло в жилом комплексе «Царская столица» утром 8 октября 2025 года: Александр Супоницкий был застрелен соседом Константином Козыревым, который после этого поджег квартиру и покончил с собой. По данным следствия, между мужчинами были финансовые разногласия — архитектор якобы задолжал Козыреву 5 миллионов долларов по расписке 2019 года. Алиса Супоницкая утверждает, что не была знакома с убийцей и не знал о долгах мужа.

