Супруга застреленного Александра Супоницкого пыталась спасти от пожара его убийцу

Супруга убитого петербургского архитектора Александра Супоницкого Алиса пыталась спасти от пожара человека, который оказался убийцей ее мужа. Об этом свидетельствуют ее показания.
«Алиса увидела в окне силуэт мужчины и пыталась докричаться до него, чтобы сообщить о пожаре и помочь ему. Спустя минуту в той же квартире напротив раздался очередной выстрел — в тот момент женщины даже не догадывалась, что это убийца ее мужа», — сообщает telegram-канал 112.
По словам Алисы Супоницкой, утром ее муж вышел провожать дочь Стефанию в школу. Почти сразу раздались выстрелы, и в квартиру вбежала испуганная девочка с криком «Стреляют в папу!». Женщина отправила троих детей в ванную комнату, а сама вышла в подъезд, где обнаружила тело мужа.
Согласно данным 112, между Супоницким и Константином Козыревым существовали финансовые отношения — архитектор должен был ему 5 миллионов долларов по расписке 2019 года. Алиса Супоницкая утверждает, что не была знакома с убийцей и не знала о возможных проблемах мужа.
Ранее сообщалось, что убийство произошло в жилом комплексе «Царская столица» утром 8 октября 2025 года: Александр Супоницкий был застрелен соседом Константином Козыревым, который после этого поджег квартиру и покончил с собой. По данным следствия, между мужчинами были финансовые разногласия — архитектор якобы задолжал Козыреву 5 миллионов долларов по расписке 2019 года. Алиса Супоницкая утверждает, что не была знакома с убийцей и не знал о долгах мужа.
