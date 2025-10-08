Путин возложил венок к памятнику Исмоилу Сомони в Душанбе

Президент России Владимир Путин возложил венок к памятнику правителю Исмаилу Сомони в Душанбе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Это стало первым мероприятием в рамках его официального трехдневного визита в Таджикистан.
«На площади Дусти (Дружбы) в Душанбе Владимир Путин возложил венок к памятнику основателю первого таджикского государства Исмоилу Сомони», — говорится на сайте Кремля. Там также сказано, что монумент был возведен в 1999 году в честь 1100-летия государства Саманидов.
Отмечается, что после церемонии Путин отправится на неформальный обед с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Официальные переговоры между лидерами двух стран пройдут 9 октября, сначала в формате тет-а-тет, затем — с участием делегаций. Ожидается, что на встрече стороны обсудят экономическое сотрудничество и вопросы безопасности в регионе.
