Путин возложил венок к памятнику Исмоилу Сомони в Душанбе

Путин прибыл в Таджикистан с официальным визитом (архивное фото)
Путин прибыл в Таджикистан с официальным визитом (архивное фото)

Президент России Владимир Путин возложил венок к памятнику правителю Исмаилу Сомони в Душанбе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Это стало первым мероприятием в рамках его официального трехдневного визита в Таджикистан.

«На площади Дусти (Дружбы) в Душанбе Владимир Путин возложил венок к памятнику основателю первого таджикского государства Исмоилу Сомони», — говорится на сайте Кремля. Там также сказано, что монумент был возведен в 1999 году в честь 1100-летия государства Саманидов.

Отмечается, что после церемонии Путин отправится на неформальный обед с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Официальные переговоры между лидерами двух стран пройдут 9 октября, сначала в формате тет-а-тет, затем — с участием делегаций. Ожидается, что на встрече стороны обсудят экономическое сотрудничество и вопросы безопасности в регионе.

