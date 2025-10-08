В Пермском крае простятся с двумя погибшими на СВО военнослужащими

В зоне проведения специальной военной операции при выполнении боевых задач погибли двое жителей Верещагинского округа (Пермский край). Церемонии прощания с военнослужащими, Андреем Фроловым и Олегом Варзаносовым, запланированы на 9 октября 2025 года и пройдут в их родных населенных пунктах.
«Андрей Фролов, ефрейтор и наводчик мотострелкового отделения, погиб 1 июня 2025 года. Родился 18 апреля 1981 года в Верещагино, окончил школу № 121 и получил юридическое образование в Западно-Уральском институте экономики и права в Перми. Проходил службу в ВС РФ, участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, награжден несколькими ведомственными знаками отличия. Являлся ветераном боевых действий. Выражаем соболезнования родителям, сестре, жене и детям», — сообщают представители мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Олег Варзаносов, проходивший службу в мотострелковом подразделении в звании рядового, погиб 23 апреля 2025 года. Он родился 15 сентября 1970 года в поселке Зюкайка и окончил местную школу. После завершения срочной службы работал на авторемонтном заводе, а также в Верещагинском автотранспортном предприятии. Позднее переехал в Пермь, где вместе с супругой занимался фермерским хозяйством, специализируясь на животноводстве.
Прощальная церемония по Андрею Фролову состоится 9 октября в 10.00 в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» в Верещагино. Прощание с Олегом Варзаносовым состоится 9 октября с 13.00 в храме Святого Духа поселка Зюкайка.
