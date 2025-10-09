Украинец попросил не выдворять его из РФ из-за страха пыток в ВСУ

Украинец просит суд оставить его в России, опасаясь пыток ВСУ
Гражданин Украины, ожидающий депортации, просит оставить его на территории Российской Федерации, ссылаясь на угрозу пыток и возможной гибели в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в судебных материалах.

«Возвращение на Украину означает участие в военных действиях на стороне ВСУ. Это преследования, пытки, смерть», — цитируют РИА Новости слова украинца в судебных материалах.

Отмечается, что опасаясь депортации, гражданин Украины обратился с ходатайством о предоставлении временного убежища, но получил отказ. В ходе судебного заседания, посвященного вопросу продления срока его пребывания в миграционном центре, он выразил серьезные опасения относительно исполнения решения о выдворении.

По информации, полученной из судебных документов, украинский гражданин, осужденный Чертановским судом города Москвы в 2019 году на восемь лет лишения свободы по обвинению в вымогательстве и незаконном лишении свободы, должен был быть депортирован на Украину после отбытия наказания. Однако, ввиду отсутствия эффективного взаимодействия между государствами, он по настоящее время пребывает в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Ивановской области.

Ранее Польша депортировала украинца, запустившего дрон над резиденцией президента. Он был передан пограничникам с ходатайством о депортации. 

