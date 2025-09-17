Польша депортирует украинца, запустившего дрон над резиденцией президента

Onet: украинца, запустившего дрон над Варшавой, депортируют
В Польше депортируют украинца, запустившего дрон
В Польше депортируют украинца, запустившего дрон

Гражданина Украины, который управлял дроном вблизи правительственных зданий в Варшаве, депортируют из Польши. Об этом сообщает один из польских онлайн-порталов. Украинцу предъявили обвинения в нарушении правил воздушного движения и передали сотрудникам пограничной службы с ходатайством о его высылке из страны.

«Украинцу, пилотировавшему дрон над Бельведером, предъявили обвинения в нарушении правил воздушного движения. Он был передан пограничникам с ходатайством о депортации», — пишет Onet. По данным издания, вместе с задержанным находилась 17-летняя гражданка Беларуси. Ее допросили в качестве свидетеля и отпустили домой без предъявления обвинений.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что сотрудники Службы государственной охраны нейтрализовали беспилотник, который находился в воздушном пространстве над правительственными зданиями на улице Парковой и резиденцией Бельведер в Варшаве. Туск уточнил, что обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции, передает RT.

