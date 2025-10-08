08 октября 2025

В Нягани на два дня ухудшится качество воды из-за ремонта водовода

Ремонт нужен для обеспечения бесперебойной работы системы в зимний период
Ремонт нужен для обеспечения бесперебойной работы системы в зимний период Фото:

В Нягани (Югра) 9 и 10 октября возможно ухудшение качества водоснабжения в связи с плановым ремонтом магистрального водовода на проспекте Нефтяников. Об этом сообщает МКП «Няганская ресурсоснабжающая компания» в группе «ВКонтакте».

«В связи с проведением ремонтных работ на магистральном водоводе по проспекту Нефтяников в период с 9 по 10 октября 2025 года возможно ухудшение качества водоснабжения», — пишут в посте. Ремонт необходим для обеспечения бесперебойной работы системы в зимний период.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой проинспектировал строительство новых канализационно-очистных сооружений в Федоровском. Объект общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей финансируется за счет федерального займа «Фонда развития территорий», а также муниципального и окружного бюджетов.

