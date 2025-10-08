В Нягани на два дня ухудшится качество воды из-за ремонта водовода

В Нягани (Югра) 9 и 10 октября возможно ухудшение качества водоснабжения в связи с плановым ремонтом магистрального водовода на проспекте Нефтяников. Об этом сообщает МКП «Няганская ресурсоснабжающая компания» в группе «ВКонтакте».
«В связи с проведением ремонтных работ на магистральном водоводе по проспекту Нефтяников в период с 9 по 10 октября 2025 года возможно ухудшение качества водоснабжения», — пишут в посте. Ремонт необходим для обеспечения бесперебойной работы системы в зимний период.
