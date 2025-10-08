08 октября 2025

В ХМАО задержан начальник полиции при получении взятки от бизнесмена

Начальник ОМВД Белоярского задержан при получении взятки от бизнесмена
Начальник ОМВД Белоярского задержан при получении взятки от бизнесмена Фото:

Оперативники собственной безопасности УМВД ХМАО задержали начальника полиции Белоярского района Юрия Борискина при получении взятки от предпринимателя в 15 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Должностное лицо с октября 2023 года систематически получало незаконное денежное вознаграждение за общее покровительство и оказание содействия одному из предпринимателей, осуществляющему деятельность по приему и сдаче металла на территории Белоярского и Белоярского района. 7 октября при передаче очередной взятки фигурант был задержан оперативниками с поличным», — сообщает пресс-служба полиции региона.

Подозреваемый пытался оказать сопротивление при задержании и нанес травмы двум полицейским. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «получение взятки в значительном размере». В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

