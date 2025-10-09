ВСУ атаковали семь регионов России: карта ударов БПЛА на 9 октября

Минувшей ночью, 9 октября, украинские беспилотники атаковали российские территории. Средства ПВО сбили дроны в небе над Волгоградской областью. Под ударом оказался Котовский район. Частично пострадало здание котельной. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.
Кроме того, в Ростовской области из-за атаки БПЛА начались пожары. Один случился во дворе дома, другой в поле — там загорелась сухая трава. Также ночью вводились ограничения в нескольких российских аэропортах. Подробнее об атаках украинских беспилотников по территориям РФ за 9 октября — в материале URA.RU.
Сколько дронов сбито за прошедшую ночь
Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 украинских беспилотников. Девять сбито в Волгоградской области. Над территориями Брянского и Курского регионов — по три БПЛА, по одному — в Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Волгоградская область: повреждена инфраструктура
Средства ПВО успешно отразили нападение беспилотников, однако в Котовском районе в результате падения обломков одного из дронов было частично разрушено здание котельной. Кроме того, случились возгорания на одном из объектов топливно-энергетического комплекса. Об этом рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Ростовская область: пожары после атаки БПЛА
Один беспилотник уничтожен в Родионово-Несветайском районе региона. Фрагменты БПЛА упали во двор частного дома. У здания поврежден фасад, выбиты стекла и входная дверь. Также там случилось возгорание, которое оперативно потушили. Другой пожар произошел в поле. Там загорелась сухая трава, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава. Никто из людей не пострадал», — написал губернатор Ростовской области в своем telegram-канале.
Какие аэропорты временно не работали
Прошедшей ночью временные ограничения на полеты и вылеты вводились в воздушных гаванях Волгограда, Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин). Рано утром работа аэропортов возобновилась в штатном режиме, написал представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале. За время действия ограничений два самолета, направлявшихся в Самару, были вынуждены изменить курс и направиться на запасной аэродром.
