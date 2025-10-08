В Челябинской области тысячи гектаров земель оказались заражены различными вредителями растений. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, специалисты подтвердили 133 фитосанитарные зоны по девяти видам карантинных объектов.
«Ранее установленные фитосанитарные зоны подтвердились на площади 8,1 тысячи га. Все виды вредителей засвидетельствовало заключение лабораторных исследований челябинского филиала учреждения „ВНИИЗЖ“», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
Мониторинг охватил 2,7 млн гектаров, что составило треть территории региона. Для выявления насекомых-вредителей инспекторы использовали 800 феромонных и цветных клеевых ловушек, что позволило точно локализовать очаги распространения.
Среди новых карантинных зон — очаги уссурийского полиграфа в Миасском округе, повилики в Челябинске и нематоды в Аргаяшском районе. Наибольшую угрозу лесам Южного Урала, по данным надзорного ведомства, по-прежнему представляют несколько видов черных усачей, зона распространения которых охватила 2,6 млн гектаров.
Серьезный ущерб также наносят и другие виды. Сибирский шелкопряд угрожает лесам на площади 119,1 га, а уссурийский полиграф — на 57,6 га. На землях сельхозназначения выявилось наличие горчака ползучего (17,6 га) и золотистой картофельной нематоды (0,27 га).
Собственникам зараженных земельных участков направили предписания. Владельцам необходимо провести мероприятия по локализации и ликвидации популяций опасных объектов. Владельцы обязаны провести необходимые работы для предотвращения дальнейшего распространения вредителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!