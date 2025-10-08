В дептрансе рассказали, почему в Перми возникла давка в автобусе

В департаменте транспорта Перми объяснили причину давки и медленного движения автобуса №13. Проблемы, по информации ведомства, возникли из-за срыва одного из рейсов и необходимости водителем соблюдать график.
«Высокая загрузка салона на рейсе [около 17:00 5 октября] связана со срывом отправления перед ним. Это привело к увеличению интервала движения и скоплению пассажиров на остановках. Низкая скорость движения связана с тем, что ранее автобус прошел участок маршрута быстрее, чем предусмотрено расписанием. Чтобы не двигаться с опережением графика, водитель был вынужден сбавить скорость», — пояснили URA.RU в ведомстве.
Сейчас специалисты анализируют наполненность автобусов на маршруте №13 и время движения по новым участкам. При необходимости расписание будет скорректировано. Как сообщили в департаменте, срыв рейса или отклонение от графика по вине перевозчика является нарушением условий контракта. Их фиксирует система навигации, и перевозчик получает штраф.
Ранее URA.RU писало о жалобах пермяков на перегруженность автобусов после продления маршрута №13 до Садового. Пассажиры сообщали, что количество транспорта на линии не увеличилось, что стало причиной давки в часы пик.
