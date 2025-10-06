06 октября 2025

«Ездить стало невозможно»: пермяки возмущены работой продленного автобусного маршрута

Пермяки жалуются на давку в автобусе №13
Из-за большого количества пассажиров двери в автобусе №13 не закрываются
В Перми пассажиры пожаловались на давку в автобусах маршрута №13 после его продления до микрорайона Садовый. Об этом пермяки рассказали в telegram-канале «ЧП Пермь». По их словам, количество автобусов на линии осталось прежним, что привело к перегруженности транспорта в часы пик.

«Автобус №13 продлили до Садового, количество не увеличили. Рейс в час пик везет минимум два завода. Сейчас ездить стало невозможно. Из-за большого потока людей двери нормально не закрываются, ужасная давка», — говорится в посте.

Также в посте отмечается, что водитель автобуса едет по дамбе очень медленно даже при пустой дороге. Жители призывают городской департамент транспорта обратить внимание на сложившуюся ситуацию. URA.RU отправило запрос в департамент транспорта Перми. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми с 1 октября ряд автобусов ходят по обновленным маршрутам. Автобус №13 теперь следует от микрорайона Садовый до Песьянки. 

