«Ездить стало невозможно»: пермяки возмущены работой продленного автобусного маршрута

В Перми пассажиры пожаловались на давку в автобусах маршрута №13 после его продления до микрорайона Садовый. Об этом пермяки рассказали в telegram-канале «ЧП Пермь». По их словам, количество автобусов на линии осталось прежним, что привело к перегруженности транспорта в часы пик.
«Автобус №13 продлили до Садового, количество не увеличили. Рейс в час пик везет минимум два завода. Сейчас ездить стало невозможно. Из-за большого потока людей двери нормально не закрываются, ужасная давка», — говорится в посте.
Также в посте отмечается, что водитель автобуса едет по дамбе очень медленно даже при пустой дороге. Жители призывают городской департамент транспорта обратить внимание на сложившуюся ситуацию. URA.RU отправило запрос в департамент транспорта Перми. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми с 1 октября ряд автобусов ходят по обновленным маршрутам. Автобус №13 теперь следует от микрорайона Садовый до Песьянки.
