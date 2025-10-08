08 октября 2025

Экс-спикер Пермской гордумы Юрий Уткин возвращается в здравоохранение

Экс-спикер Пермской гордумы Юрий Уткин будет развивать направление в ребцентре
Сейчас он занимается получением соответствующей лицензии на медицинскую деятельность организации
Сейчас он занимается получением соответствующей лицензии на медицинскую деятельность организации

Депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Благов, который летом 2025 года приобрел у группы «Тенториум» термальный комплекс «Апи СПА», намерен преобразовать его в реабилитационный центр под названием «Курорт Сити». За развитие медицинского направления будет отвечать бывший председатель Пермской городской думы и выпускник Пермского медуниверситета 1987 года Юрий Уткин. 

«Сейчас он занимается получением соответствующей лицензии на медицинскую деятельность организации. Кроме того, формирует врачебный штаб», — отметил Благов в беседе с изданием «Коммерсантъ-Прикамье». 

В новом учреждении планируется оказывать как традиционные, так и современные медицинские услуги. Открытие комплекса намечено на 2026 год. По его словам Благова, на территории бывших терм будет создано несколько направлений реабилитации, включая апитерапию, лечебные ванны и специальную программу по улучшению сна, которая, как отметил Благов, до сих пор встречается преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге.

Новый центр будет доступен не только жителям Пермского края, но и гостям из других регионов по путевкам. На данный момент ведется разработка колерного паспорта для здания. Цель — превратить прежний курорт в современный и привлекательный реабилитационный центр. Объект расположен в благоприятной зоне, рядом с Черняевским лесом и Балатовским парком. При этом, несмотря на запуск в следующем году, все работы по реконструкции и оснащению могут продолжаться до десяти лет. Точные объемы инвестиций не раскрываются.

Семья Николая Благова полностью выкупила курортный комплекс «Термы Тенториум» в августе 2025 года. Ранее его единолично контролировал основатель группы «Тенториум» Раиль Хисматуллин.

