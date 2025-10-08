Экс-спикер Пермской гордумы Юрий Уткин возвращается в здравоохранение

Депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Благов, который летом 2025 года приобрел у группы «Тенториум» термальный комплекс «Апи СПА», намерен преобразовать его в реабилитационный центр под названием «Курорт Сити». За развитие медицинского направления будет отвечать бывший председатель Пермской городской думы и выпускник Пермского медуниверситета 1987 года Юрий Уткин.
«Сейчас он занимается получением соответствующей лицензии на медицинскую деятельность организации. Кроме того, формирует врачебный штаб», — отметил Благов в беседе с изданием «Коммерсантъ-Прикамье».
В новом учреждении планируется оказывать как традиционные, так и современные медицинские услуги. Открытие комплекса намечено на 2026 год. По его словам Благова, на территории бывших терм будет создано несколько направлений реабилитации, включая апитерапию, лечебные ванны и специальную программу по улучшению сна, которая, как отметил Благов, до сих пор встречается преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге.
Новый центр будет доступен не только жителям Пермского края, но и гостям из других регионов по путевкам. На данный момент ведется разработка колерного паспорта для здания. Цель — превратить прежний курорт в современный и привлекательный реабилитационный центр. Объект расположен в благоприятной зоне, рядом с Черняевским лесом и Балатовским парком. При этом, несмотря на запуск в следующем году, все работы по реконструкции и оснащению могут продолжаться до десяти лет. Точные объемы инвестиций не раскрываются.
Семья Николая Благова полностью выкупила курортный комплекс «Термы Тенториум» в августе 2025 года. Ранее его единолично контролировал основатель группы «Тенториум» Раиль Хисматуллин.
