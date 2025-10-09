Врачи борются за жизнь девочки, которую отец скинул с четвертого этажа в Уфе

В Уфе врачи борются за жизнь девочки, которую отец выкинул из окна
В Уфе врачи борются за жизнь девочки, которую отец выкинул из окна

Трехлетняя девочка, которую отец выбросил из окна четвертого этажа в Уфе госпитализирована и находится в операционной в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

«ЧП произошло сегодня утром в Уфе. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу №17. Сейчас она находится в операционной», — заявил Рахматуллин. О состоянии девочки он написал в своем telegram-канале.

По словам министра, медики делают все возможное, чтобы спасти ребенку жизнь. Рахматулин заявил, что состояние трехлетней девочки он держит на контроле.

Ранее стало известно, что утром в Орджоникидзевском районе Башкортостана мужчина сбросил ребенка четырех лет с 4-го этажа. Сотрудники следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело.

Ребенок получил серьезные травмы. Он доставлен в медучреждение Уфы. Мужчина задержан. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

