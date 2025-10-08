08 октября 2025

Крестный ход в Челябинске: что нужно знать о перекрытиях, сборе участников и богослужении. Карта

В Челябинске организуют бесплатные автобусы до места начала крестного хода
Крестный ход пройдет в Челябинске 12 октября
Крестный ход пройдет в Челябинске 12 октября

В Челябинске 12 октября состоится общегородской крестный ход в память священнослужителей и верующих, пострадавших в годы репрессий. В связи с этим в утренние часы на северо-западе города перекроют участки на трех улицах, а для горожан организуют бесплатные автобусы до места сбора.

Сбор участников пройдет с 7:30 до 8:15 у мемориального комплекса «Золотая гора». Добраться туда можно будет на бесплатных автобусах, которые запустят от ледовой арены «Трактор».

В 8:30 на территории мемориала пройдет богослужение. После службы челябинцы крестным ходом направятся к кафедральному собору Рождества Христова.

Шествие пройдет по маршруту: «Золотая гора» — улица 250-летия Челябинска — улица Академика Макеева — проспект Героя России Родионова — собор Рождества Христова. В это время дорога будет закрыта для транспорта. В 9:30 начнется торжественная литургия в нижнем храме кафедрального собора.

С 07:00 до 10:00 движение полностью перекроют на трех участках:

  • по проспекту Героя России Родионова — от Новоградского проспекта до улицы Академика Макеева;
  • по улице Академика Макеева — от проспекта Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска;
  • по улице 250-летия Челябинска — от улицы Академика Макеева до улицы Татищева.
Бесплатные автобусы к мемориалу будут следовать от арены «Трактор»
Бесплатные автобусы к мемориалу будут следовать от арены «Трактор»
Фото: 
Водителей просят не парковать машины вдоль этих улиц с 19:00 11 октября до 10:00 12 октября и заранее планировать маршрут.

