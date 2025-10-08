В Челябинске 12 октября состоится общегородской крестный ход в память священнослужителей и верующих, пострадавших в годы репрессий. В связи с этим в утренние часы на северо-западе города перекроют участки на трех улицах, а для горожан организуют бесплатные автобусы до места сбора.
Сбор участников пройдет с 7:30 до 8:15 у мемориального комплекса «Золотая гора». Добраться туда можно будет на бесплатных автобусах, которые запустят от ледовой арены «Трактор».
В 8:30 на территории мемориала пройдет богослужение. После службы челябинцы крестным ходом направятся к кафедральному собору Рождества Христова.
Шествие пройдет по маршруту: «Золотая гора» — улица 250-летия Челябинска — улица Академика Макеева — проспект Героя России Родионова — собор Рождества Христова. В это время дорога будет закрыта для транспорта. В 9:30 начнется торжественная литургия в нижнем храме кафедрального собора.
С 07:00 до 10:00 движение полностью перекроют на трех участках:
- по проспекту Героя России Родионова — от Новоградского проспекта до улицы Академика Макеева;
- по улице Академика Макеева — от проспекта Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска;
- по улице 250-летия Челябинска — от улицы Академика Макеева до улицы Татищева.
Водителей просят не парковать машины вдоль этих улиц с 19:00 11 октября до 10:00 12 октября и заранее планировать маршрут.
