ФАС разработает законы по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) к январю 2028 года подготовит проекты федеральных законов, регулирующих деятельность маркетплейсов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.
«ФАС к январю 2028 года разработает проекты законов по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов», — сказано в тексте. Он опубликован на сайте правительства РФ.
Это и другие изменения отражены в Национальном плане («дорожной карте») развития конкуренции на 2026–2030 годы. Данное распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Обновленная «дорожная карта» включает ряд разделов, направленных на развитие конкуренции как в экономике в целом, так и в отдельных отраслях, среди которых агропромышленный комплекс, информационные технологии и телекоммуникации, финансовые рынки, здравоохранение, транспорт, промышленность, торговля и туризм. Особое внимание уделяется внедрению информационных систем и цифровых сервисов, способствующих повышению прозрачности бизнес-процессов и предотвращению недобросовестных конкурентных практик.
В частности, в компетенцию общеотраслевого блока входит интеграция Единой информационно-аналитической системы тарифного регулирования в деятельность региональных органов власти, ответственных за контроль и государственное регулирование тарифов на товары и услуги. Координацию данного процесса возложили на ФАС. Завершить внедрение планируется до 1 декабря 2026 года.
