Североатлантический альянс рассматривает возможность проведения военных учений вблизи российской границы. Как сообщают британские СМИ, знакомые с ходом обсуждений, речь идет о маневрах на «более отдаленных и неохраняемых участках» границы.
Союзники альянса также обсуждают «решительные ответные меры», включая размещение боевых беспилотников вдоль границы с Россией и смягчение ограничений для пилотов, патрулирующих восточный фланг, передает FT. В частности, речь идет о разрешении открывать огонь не только после визуального подтверждения угрозы, но и на основании данных радара или анализа траектории движения воздушных объектов. Инициатива объясняется якобы необходимостью «противодействия нарушениям воздушного пространства» со стороны российских беспилотников и самолетов, в которых Москву регулярно обвиняют страны НАТО.
Ранее Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с беспилотными летательными аппаратами и самолетами, произошедшие в Польше, Эстонии, а также ряде других государств. Российская сторона неоднократно заявляла, что ни одна страна до настоящего времени не представила убедительных доказательств, подтверждающих причастность России к этим событиям. По словам директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Владислава Масленникова, развернувшаяся в Евросоюзе кампания вокруг БПЛА носит искусственный характер и служит, прежде всего, для оправдания увеличения военных расходов и дальнейшей милитаризации Европы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.