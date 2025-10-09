Путин и Рахмон провели переговоры тет-а-тет

Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в формате тет-а-тет. В ходе них стороны обсудили наиболее острые и деликатные вопросы двусторонней повестки. Об этом сообщил российский лидер входе встречи в Душанбе.
«Мы сейчас имели возможность с вами с глазу на глаз поговорить на наиболее чувствительные темы», — сказал Путин. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».
В ходе переговоров с Путиным президент Таджикистана подчеркнул, что Россия является для его страны ключевым политическим и экономическим партнером. Кроме того, Рахмон сообщил, что в четверг планируется подписание пакета документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Таджикистаном.
В ходе этой же встречи Путин ранее отметил, что взаимодействие между Россией и Таджикистаном развивается поступательно, полностью соответствуя формату и значимости государственного визита. Глава российского государства также подчеркнул, что обе страны выступают надежными союзниками, а Москва придает особую важность развитию партнерских связей с Душанбе. Он также поблагодарил Рахмона за пристальное внимание, которое власти Таджикистана уделяют русскому языку и культуре в стране.
Президент Таджикистана, в свою очередь, выразил уверенность в том, что российско-таджикские отношения характеризуются устойчивой положительной динамикой, а между государствами поддерживается конструктивный политический диалог. Кроме того, Рахмон акцентировал внимание на том, что Москва и Душанбе продолжают укреплять сотрудничество в сфере безопасности.
