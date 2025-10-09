Путин и Рахмон провели переговоры тет-а-тет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лидеры начали переговоры с общения тет-а-тет
Лидеры начали переговоры с общения тет-а-тет Фото:

Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в формате тет-а-тет. В ходе них стороны обсудили наиболее острые и деликатные вопросы двусторонней повестки. Об этом сообщил российский лидер входе встречи в Душанбе.

«Мы сейчас имели возможность с вами с глазу на глаз поговорить на наиболее чувствительные темы», — сказал Путин. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».

В ходе переговоров с Путиным президент Таджикистана подчеркнул, что Россия является для его страны ключевым политическим и экономическим партнером. Кроме того, Рахмон сообщил, что в четверг планируется подписание пакета документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Таджикистаном.

В ходе этой же встречи Путин ранее отметил, что взаимодействие между Россией и Таджикистаном развивается поступательно, полностью соответствуя формату и значимости государственного визита. Глава российского государства также подчеркнул, что обе страны выступают надежными союзниками, а Москва придает особую важность развитию партнерских связей с Душанбе. Он также поблагодарил Рахмона за пристальное внимание, которое власти Таджикистана уделяют русскому языку и культуре в стране. 

Президент Таджикистана, в свою очередь, выразил уверенность в том, что российско-таджикские отношения характеризуются устойчивой положительной динамикой, а между государствами поддерживается конструктивный политический диалог. Кроме того, Рахмон акцентировал внимание на том, что Москва и Душанбе продолжают укреплять сотрудничество в сфере безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в формате тет-а-тет. В ходе них стороны обсудили наиболее острые и деликатные вопросы двусторонней повестки. Об этом сообщил российский лидер входе встречи в Душанбе. «Мы сейчас имели возможность с вами с глазу на глаз поговорить на наиболее чувствительные темы», — сказал Путин. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». В ходе переговоров с Путиным президент Таджикистана подчеркнул, что Россия является для его страны ключевым политическим и экономическим партнером. Кроме того, Рахмон сообщил, что в четверг планируется подписание пакета документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Таджикистаном. В ходе этой же встречи Путин ранее отметил, что взаимодействие между Россией и Таджикистаном развивается поступательно, полностью соответствуя формату и значимости государственного визита. Глава российского государства также подчеркнул, что обе страны выступают надежными союзниками, а Москва придает особую важность развитию партнерских связей с Душанбе. Он также поблагодарил Рахмона за пристальное внимание, которое власти Таджикистана уделяют русскому языку и культуре в стране.  Президент Таджикистана, в свою очередь, выразил уверенность в том, что российско-таджикские отношения характеризуются устойчивой положительной динамикой, а между государствами поддерживается конструктивный политический диалог. Кроме того, Рахмон акцентировал внимание на том, что Москва и Душанбе продолжают укреплять сотрудничество в сфере безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...