Омбудсмен предложила приравнять зацеперов к экстремистам

Зацеперство нужно приравнять к экстремистскому движению. А детей, которые увлекаются этим увлечением, следует обязательно ставить на учет. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«Считаю, что зацеппинг пора приравнять к экстремистскому движению», — заявила Мишонова. Она также отметила, что детей, которые «лазают на электрички» нужно поставить на учет и поискать им альтернативу в виде более экстремальных видах спорта, а также проводить профилактические беседы. Омбудсмен выделила, что также существуют интернет-ресурсы, где детей предлагают поучаствовать в зацепинге в виде игры.
По словам Мишоновой, с начала года произошло 28 происшествий, связанных с этим экстремальным увлечением. Среди погибших — 11 детей в возрасте от 11 до 17 лет. Она отметила, что дети, даже видя травмы своих товарищей все равно продолжают «лезть на электричку».
На днях произошел случай, когда одного из подростков-зацеперов спасли после проведенных трех дней в овраге. Отмечается, что он зацепился за поезд «Ласточка», после чего сорвался и упал в овраг. Его товарищи полагали, что восьмиклассник погиб и решили не сообщать о случившемся. Позже офицер запаса Александр увидел пост в социальных сетях о пропаже мальчика, после чего связался с одним из друзей подростка. После семи часов поиска мужчина нашел восьмиклассника с переломами и переохлаждением. Об этом сообщал «Ридус».
