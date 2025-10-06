«Работать страшно»: банда из 50 подростков терроризирует трамваи в нескольких районах Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Вторчермете орудует банда подростков, которые держат в страхе кондукторов и водителей трамвая №15. Недавно хулиганы дошли до того, что выстрелили в ногу водителю, который попытался их урезонить. О том, что еще вытворяют дебоширы и как с ними бороться, корреспондент URA.RU спросил у кондукторов.
Выпрыгивают на ходу и раскачивают вагоны
«На Вторчермете у них уже большая группировка, человек 50. Мало того, старшеклассники еще привлекают малышей лет 12. Открывают двери и на ходу выпрыгивают, залезают на крышу, разрисовывают вагон, зацеперством занимаются. Страшно ездить, они не реагируют на замечания или чего хуже — грубят. Пассажиры боятся им что-то говорить, а если и осмелятся — получают в ответ угрозы. Каждый день беспредельничают, в основном вечером, когда темно. Раньше ездили по 5-10 человек, а сейчас их все больше и больше», — делится кондуктор 15-го маршрута Галина.
«Матерятся. Никого не стесняются. Начинали с того, что цеплялись за трамвай. Водитель предупреждает — бесполезно. Полиция могла бы хоть немного реагировать, хотя бы на конечных остановках отслеживать хулиганов, в гражданской одежде, иначе они разбегутся. И родители на что — нужно заниматься воспитанием своих детей. Вчера вообще 30 подростков в масках зашли в вагон и начали его раскачивать. Тяжело работать с такими, невоспитанные. Ничего с ними сделать не могут», — считает кондуктор этого же маршрута Людмила.
Банда орудует и в других районах
Как рассказала кондуктор 23-го маршрута, есть похожая группировка и на Эльмаше, но ведут себя местные подростки все же более безобидно. «У нас поднимали этот вопрос на собрании. Жаловались начальству [на подростков с Эльмаша], ответили, что заявления пишут в полицию, там не реагируют. И у нас по сравнению с Вторчерметом еще цветочки. Могут нагрубить, вагон изрисовать, испачкать, на крышу забраться. А зацеперов по всему городу хватает», — отметила кондуктор Наталья.
Водители отказываются ездить
По словам кондукторов, начальство просит не ввязываться в споры с хулиганами и не трогать их. Но, как считает кондуктор 16-го маршрута по имени Юлия, дети не задумываются о том, что от своих опасных и безрассудных действий могут пострадать сами и даже погибнуть, в таком случае ответственность ляжет на водителя. «Некоторые водители и кондукторы просто отказываются ездить, кто-то увольняется. В темное время суток же вообще страшно», — рассказывает женщина.
В воскресенье подростки выстрелили в ногу водителю трамвая №15 в районе Вторчермета. В УМВД сообщили, что стрелявшим оказался девятиклассник одной из школ города. Его задержали, оружие изъяли. После дебоша в трамваях начали объявлять инструкцию на случай нападения.
Пассажиров предостерегают, что водители могут отказаться работать в микрорайонах Вторчермет, Керамика и Солнечный. «Если вы заметили, что несовершеннолетние пытаются зацепиться за вагон или между вагонами, залезть на крышу во время движения, открывают двери, если они пытаются залезть во вторую кабину водителя во втором вагоне — пожалуйста, сигнализируйте водителю, сами не пытайтесь их остановить — они нападают на людей», — следует из объявления.
