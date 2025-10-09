Под Екатеринбургом перекрыли дороги из-за популярного актера. Видео

В Ревду на съемки сериала приехал актер Вячеслав Чепурченко
Чепурченко подумал, что находится в Екатеринбурге
Чепурченко подумал, что находится в Екатеринбурге Фото:

В Ревде (Свердловская область) с раннего утра 9 октября перекрывают улицы в связи со съемками сериала с популярным актером Вячеславом Чепурченко. Об этом рассказал сам артист в своем telegram-канале, но перепутал города и подумал, что находится в Екатеринбурге.

«Хорошо в Екатеринбурге. Все мне нравится: и съемки, и команда, все профессионалы. Но из-за того, что плюс два часа, никак не могу привыкнуть. Я уснул в час, а по-местному уже три, а вставать в шесть. Опять не выспался. Екатеринбург очень красивый, я вчера чуть-чуть прогулялся, шик и блеск», — поделился Чепурченко.

Накануне горожан предупреждали о предстоящих ограничениях из-за съемок сериала «Пора на завод». Снимать планировали в районе улиц Максима Горького, Азина и Чайковского.

