В ХМАО вырос спрос на необычные услуги для домашних животных

Жители Югры стали чаще обращаться к зооняням и зоопсихологам. Интерес к услугам вырос в июле-сентябре сразу на 50%, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«На 50% увеличился интерес к зооняням, которые следят за домашними питомцами, когда их хозяева заняты или отсутствуют. Зоопсихологи, которые помогают решать поведенческие и психологические проблемы у животных, стали на 45% популярнее», — говорится в исследовании.
Югорчане чаще стали обращаться и к другим специалистам, которые занимаются уходом за домашними животными. По сравнению с прошлым годом, например, спрос на кинологов и дрессировщиков вырос на 87%.
«Все больше востребованы ветеринары (+11%) и грумеры (+8%), которые помогают владельцам домашних питомцев заботиться об их здоровье и комфорте. С другой — в сельском хозяйстве активно растет спрос на зоотехников (+54%), отвечающих за кормление, содержание и разведение», — уточняет директор категории «Рабочие и линейные профессии» Андрей Кучеренков.
Ранее URA.RU рассказывало, во сколько жителям ХМАО обойдется завести домашнее животное. Тогда, чтобы подготовится к появлению кошки или собаки, югорчане тратили около десяти тысяч рублей.
