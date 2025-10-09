09 октября 2025

В ХМАО вырос спрос на необычные услуги для домашних животных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчане стали обращаться к зооняням и зоопсихологам
Югорчане стали обращаться к зооняням и зоопсихологам Фото:

Жители Югры стали чаще обращаться к зооняням и зоопсихологам. Интерес к услугам вырос в июле-сентябре сразу на 50%, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«На 50% увеличился интерес к зооняням, которые следят за домашними питомцами, когда их хозяева заняты или отсутствуют. Зоопсихологи, которые помогают решать поведенческие и психологические проблемы у животных, стали на 45% популярнее», — говорится в исследовании.

Югорчане чаще стали обращаться и к другим специалистам, которые занимаются уходом за домашними животными. По сравнению с прошлым годом, например, спрос на кинологов и дрессировщиков вырос на 87%.

«Все больше востребованы ветеринары (+11%) и грумеры (+8%), которые помогают владельцам домашних питомцев заботиться об их здоровье и комфорте. С другой — в сельском хозяйстве активно растет спрос на зоотехников (+54%), отвечающих за кормление, содержание и разведение», — уточняет директор категории «Рабочие и линейные профессии» Андрей Кучеренков.

Ранее URA.RU рассказывало, во сколько жителям ХМАО обойдется завести домашнее животное. Тогда, чтобы подготовится к появлению кошки или собаки, югорчане тратили около десяти тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Югры стали чаще обращаться к зооняням и зоопсихологам. Интерес к услугам вырос в июле-сентябре сразу на 50%, рассказали URA.RU аналитики «Авито». «На 50% увеличился интерес к зооняням, которые следят за домашними питомцами, когда их хозяева заняты или отсутствуют. Зоопсихологи, которые помогают решать поведенческие и психологические проблемы у животных, стали на 45% популярнее», — говорится в исследовании. Югорчане чаще стали обращаться и к другим специалистам, которые занимаются уходом за домашними животными. По сравнению с прошлым годом, например, спрос на кинологов и дрессировщиков вырос на 87%. «Все больше востребованы ветеринары (+11%) и грумеры (+8%), которые помогают владельцам домашних питомцев заботиться об их здоровье и комфорте. С другой — в сельском хозяйстве активно растет спрос на зоотехников (+54%), отвечающих за кормление, содержание и разведение», — уточняет директор категории «Рабочие и линейные профессии» Андрей Кучеренков. Ранее URA.RU рассказывало, во сколько жителям ХМАО обойдется завести домашнее животное. Тогда, чтобы подготовится к появлению кошки или собаки, югорчане тратили около десяти тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...