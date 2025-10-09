Нейрохирурги провели операцию 3-летней девочке, которую ранее отец выкинул из окна в Уфе. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.
«Нейрохирурги городской детской больницы №17 прооперировали 3-летнюю девочку», — заявил Рахматуллин. Информацию и видео он опубликовал в своем telegram-канале. Также отмечается, что ребенок находится в реанимации.
Напомним, 9 октября 2025 года утром в Орджоникидзевском районе Уфы мужчина выбросил ребенка с четвертого этажа. Девочка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии в детскую больницу №17, где ей была проведена операция. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело, а мужчина был задержан.
