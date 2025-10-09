Девочку, которую отец выкину из окна, прооперировали в Уфе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После проведенной операции ребенок находится в реанимации, заявил Рахматуллин
После проведенной операции ребенок находится в реанимации, заявил Рахматуллин Фото:
новость из сюжета
Отец выбросил малолетнего ребенка из окна в Уфе

Нейрохирурги провели операцию 3-летней девочке, которую ранее отец выкинул из окна в Уфе. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

«Нейрохирурги городской детской больницы №17 прооперировали 3-летнюю девочку», — заявил Рахматуллин. Информацию и видео он опубликовал в своем telegram-канале. Также отмечается, что ребенок находится в реанимации.

Напомним, 9 октября 2025 года утром в Орджоникидзевском районе Уфы мужчина выбросил ребенка с четвертого этажа. Девочка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии в детскую больницу №17, где ей была проведена операция. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело, а мужчина был задержан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нейрохирурги провели операцию 3-летней девочке, которую ранее отец выкинул из окна в Уфе. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. «Нейрохирурги городской детской больницы №17 прооперировали 3-летнюю девочку», — заявил Рахматуллин. Информацию и видео он опубликовал в своем telegram-канале. Также отмечается, что ребенок находится в реанимации. Напомним, 9 октября 2025 года утром в Орджоникидзевском районе Уфы мужчина выбросил ребенка с четвертого этажа. Девочка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии в детскую больницу №17, где ей была проведена операция. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело, а мужчина был задержан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...