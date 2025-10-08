Пермякам поступают сообщения от фейковых чиновников минкульта

В Пермском крае вновь зафиксированы случаи рассылки мошеннических сообщений. В них неизвестные выдают себя за сотрудников Министерства культуры Пермского края. А также представляются непосредственно министром — Аллой Платоновой.
«Мы призываем жителей проявлять бдительность. Если вы получаете приглашения в иные группы ведомства или к вам обращается министр культуры Алла Платонова по „рабочему вопросу“, будьте уверены — это действия мошенников», — подчеркнули представители регионального минкульта.
И добавили, что у них есть единственный официальный telegram-канал, где оперативно публикуются новости без каких-либо дополнительных условий или ссылок. Ведомство настоятельно рекомендует игнорировать сообщения от мошенников.
