08 октября 2025

Пермякам поступают сообщения от фейковых чиновников минкульта

В Пермском крае активизировались мошенники под видом сотрудников минкульта
© Служба новостей «URA.RU»
В ведомстве рекомендуют игнорировать подобные сообщения
В ведомстве рекомендуют игнорировать подобные сообщения Фото:

В Пермском крае вновь зафиксированы случаи рассылки мошеннических сообщений. В них неизвестные выдают себя за сотрудников Министерства культуры Пермского края. А также представляются непосредственно министром — Аллой Платоновой.

«Мы призываем жителей проявлять бдительность. Если вы получаете приглашения в иные группы ведомства или к вам обращается министр культуры Алла Платонова по „рабочему вопросу“, будьте уверены — это действия мошенников», — подчеркнули представители регионального минкульта.

И добавили, что у них есть единственный официальный telegram-канал, где оперативно публикуются новости без каких-либо дополнительных условий или ссылок. Ведомство настоятельно рекомендует игнорировать сообщения от мошенников.

© Служба новостей «URA.RU»
