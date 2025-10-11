Екатеринбург по праву носит звание российской столицы стрит-арта. Этот статус город заслужил благодаря ежегодным уличным фестивалям, которые привлекают художников со всего мира, а также благодаря бесчисленным работам, украшающим фасады зданий, заборы и даже трансформаторные будки. Где искать самые красочные объекты — в обзоре URA.RU.
Уличные художники превратили Екатеринбург в настоящую галерею под открытым небом, где каждый уголок может преподнести неожиданный сюрприз в виде яркого мурала или остроумного граффити. Особенно много жемчужин скрыто в центре города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!