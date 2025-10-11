11 октября 2025

Топ впечатляющих стрит-арт работ, которые точно нужно увидеть в Екатеринбурге. Фото

Работа Madzarevic из Екатеринбурга попала в топ лучших в мире стрит-артов
Большая часть работ находится в центре Екатеринбурга
Большая часть работ находится в центре Екатеринбурга

Екатеринбург по праву носит звание российской столицы стрит-арта. Этот статус город заслужил благодаря ежегодным уличным фестивалям, которые привлекают художников со всего мира, а также благодаря бесчисленным работам, украшающим фасады зданий, заборы и даже трансформаторные будки. Где искать самые красочные объекты — в обзоре URA.RU.

Уличные художники превратили Екатеринбург в настоящую галерею под открытым небом, где каждый уголок может преподнести неожиданный сюрприз в виде яркого мурала или остроумного граффити. Особенно много жемчужин скрыто в центре города. 

