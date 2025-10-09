Екатеринбуржцы скупают обручальные кольца с бриллиантами

Продажи обручальных колец с бриллиантами в Екатеринбурге выросли на 6% по сравнению с январем-августом 2024 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ювелирного бренда SOKOLOV.
«Продажи обручальных колец с бриллиантами в денежном выражении выросли на 6% по сравнению с аналогичными периодом прошлого года», — говорится в исследовании. Средний чек для таких изделий в целом по всем металлам в Екатеринбурге составил 29213 рублей.
Продажи всех обручальных колец в целом выросли на 17%. Средний чек составил 21876 рублей. Самым популярным металлом для «обручалки» стало белое золото (38%), красное и комбинированное золото выбирают в 23% покупок.
