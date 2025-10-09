На Москву обрушится циклон «Барбара»

В ближайшие дни Москву и область ожидает влияние южного циклона «Барбара». В регион придут осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает синоптик Александр Ильин.
«По пути в Московскую область с черноморского побережья „Барбара“ растеряет почти всю свою влагу, и нам достанется совсем немного воды», — рассказал Ильин 360.ru. В столице ожидаются лишь незначительные осадки. За двое суток выпадет от семи до 15 миллиметров.
Наиболее вероятны осадки в период с 14 по 16 октября. В эти дни в столице пройдут дожди, к которым местами будет примешиваться мокрый снег. По словам Ильина, мокрый снег ожидается преимущественно ночью, когда температура воздуха будет опускаться. Снег будет быстро таять.
Циклон «Барбара» сформировался на черноморском побережье и, двигаясь на север, уже успел проявить себя в ряде европейских стран. В Румынии он стал причиной экстремальных дождей, а в Болгарии и Сербии принес с собой снегопады.
