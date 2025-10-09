Стал известен нобелевский лауреат в области литературы

Срочная новость
Нобелевская премия в области литературы была вручена писателю из Венгрии Ласло Краснахори. Об этом сообщает пресс-служба комитета. Комиссия отметила дальновидность в творчестве венгерского литератора.
«За убедительное и дальновидное творчество в литературе», — говорится в заявлении нобелевского комитета. Он размещен в соцсетях института.
