У дачников ХМАО набирает популярность новый вид дешевых бань

У жителей Югры стало популярно покупать на дачи модульные бани. Конструкции ставят уже готовыми на участках. Среди других бюджетных вариантов — банные чаны и сауны-палатки. Дачные тренды URA.RU обсудило с экспертом по загородной недвижимости «Этажей» в Нижневартовске Светланой Глущенковой.
«Более традиционные бани ставит старшее поколения — они их сами строят. Молодые сейчас склоняются меньше заморачиваться. Да и не все умеют работать руками. Поэтому покупают готовые модульные конструкции», — поясняет Глущенкова.
Чаще югорчане покупают квадратные и прямоугольные бани. До этого набирали популярность овальные бани-бочки, но сейчас их приобретают реже из-за нерационального использования пространства. Небольшие модульные конструкции в Югре могут обходится около 600 тысяч рублей.
Среди других доступных альтернатив жители покупают банные чаны под названием Фурако. Но в основном ими интересуются предприниматели. «Чаны ставят, но ценник у них не совсем самый дешевый. Более или менее в нормальном состоянии чан порядка 180 тысяч стоит. И их больше берут для заработка денег. Например, устанавливают возле домов, которые сдают посуточно», — уточняет эксперт.
Одним из самых доступных вариантов парилок для дач также могут стать сауны-палатки. Цены на них начинаются от пяти тысяч рублей. Но такой вариант подходит лишь для лета.
Ранее URA.RU рассказывало, как продлить дачный сезон в ХМАО. Зимой участок перестает быть местом работы на грядках и превращается в уютное убежище от городской суеты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!