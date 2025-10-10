10 октября 2025

У дачников ХМАО набирает популярность новый вид дешевых бань

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчане стали чаще ставить на дачах модульные бани
Югорчане стали чаще ставить на дачах модульные бани Фото:

У жителей Югры стало популярно покупать на дачи модульные бани. Конструкции ставят уже готовыми на участках. Среди других бюджетных вариантов — банные чаны и сауны-палатки. Дачные тренды URA.RU обсудило с экспертом по загородной недвижимости «Этажей» в Нижневартовске Светланой Глущенковой.

«Более традиционные бани ставит старшее поколения — они их сами строят. Молодые сейчас склоняются меньше заморачиваться. Да и не все умеют работать руками. Поэтому покупают готовые модульные конструкции», — поясняет Глущенкова.

Чаще югорчане покупают квадратные и прямоугольные бани. До этого набирали популярность овальные бани-бочки, но сейчас их приобретают реже из-за нерационального использования пространства. Небольшие модульные конструкции в Югре могут обходится около 600 тысяч рублей.

Среди других доступных альтернатив жители покупают банные чаны под названием Фурако. Но в основном ими интересуются предприниматели. «Чаны ставят, но ценник у них не совсем самый дешевый. Более или менее в нормальном состоянии чан порядка 180 тысяч стоит. И их больше берут для заработка денег. Например, устанавливают возле домов, которые сдают посуточно», — уточняет эксперт.

Одним из самых доступных вариантов парилок для дач также могут стать сауны-палатки. Цены на них начинаются от пяти тысяч рублей. Но такой вариант подходит лишь для лета.

Ранее URA.RU рассказывало, как продлить дачный сезон в ХМАО. Зимой участок перестает быть местом работы на грядках и превращается в уютное убежище от городской суеты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У жителей Югры стало популярно покупать на дачи модульные бани. Конструкции ставят уже готовыми на участках. Среди других бюджетных вариантов — банные чаны и сауны-палатки. Дачные тренды URA.RU обсудило с экспертом по загородной недвижимости «Этажей» в Нижневартовске Светланой Глущенковой. «Более традиционные бани ставит старшее поколения — они их сами строят. Молодые сейчас склоняются меньше заморачиваться. Да и не все умеют работать руками. Поэтому покупают готовые модульные конструкции», — поясняет Глущенкова. Чаще югорчане покупают квадратные и прямоугольные бани. До этого набирали популярность овальные бани-бочки, но сейчас их приобретают реже из-за нерационального использования пространства. Небольшие модульные конструкции в Югре могут обходится около 600 тысяч рублей. Среди других доступных альтернатив жители покупают банные чаны под названием Фурако. Но в основном ими интересуются предприниматели. «Чаны ставят, но ценник у них не совсем самый дешевый. Более или менее в нормальном состоянии чан порядка 180 тысяч стоит. И их больше берут для заработка денег. Например, устанавливают возле домов, которые сдают посуточно», — уточняет эксперт. Одним из самых доступных вариантов парилок для дач также могут стать сауны-палатки. Цены на них начинаются от пяти тысяч рублей. Но такой вариант подходит лишь для лета. Ранее URA.RU рассказывало, как продлить дачный сезон в ХМАО. Зимой участок перестает быть местом работы на грядках и превращается в уютное убежище от городской суеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...