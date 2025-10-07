Как продлить дачный сезон на зиму в ХМАО

Дачный сезон в ХМАО не заканчивается вместе с уборкой урожая. Зимой участок перестает быть местом работы на грядках и превращается в уютное убежище от городской суеты. Журналист URA.RU проводит на даче круглый год и делится опытом, как подготовить ее к морозам и чем заняться, когда вокруг только снег и тишина.
Последние хлопоты перед снегом
Журналист URA.RU почти не имеет на участке посадок, за исключением нескольких многолетних цветов и кустарников, поэтому особой подготовки с точки зрения земельных работ не ведет. Однако, традиционно осенью участок освобождается от листьев и травы.
Также внимание уделяется перекопке земли в клумбах, в которую можно добавить навоз, перегной или компост. По мнению опытных садоводов, подготовка почвы осенью эффективнее, чем весной, поскольку за зиму органические вещества успевают переработаться почвенными микроорганизмами.
До следующего лета
Качели и каркасный бассейн в начале октября уходят на зимовку. Опыт прошлых лет показал, что оставлять чашу на улице, заполняя частично водой и бутылками с песком, чтобы не разорвало полотно, не резонно. В следующем сезоне были обнаружены отслоения и небольшие трещины, хотя, некоторым дачникам такие эксперименты удаются. Но все же лучше не лениться и собрать конструкцию, убрав в сарай.
Консервация водоснабжения
Учитывая суровый югорский климат, не стоит затягивать с консервацией системы водоснабжения. Игнорируя правила, два сезона подряд журналист не убирала насосную станцию, в результате чего дважды приходилось менять на новую. В нашем случае речь идет о насосе, который установлен в гараже на улице. Поэтому нынче он уже снят и убран в теплое место, системы, шланги, бочки освобождены от воды, иначе они могут треснуть.
Избавиться от грызунов
Не промешает осенью позаботится и о том, чтобы грызуны на шастали по участку и в доме. По периметру дачи, около гаража, дома обычно раскладываем мышиную/крысиную отраву, а в самом доме липкие ловушки с приманкой типа конфетки или сухарика.
Генеральная уборка
В доме традиционно после летних каникул проводится генеральная уборка. Делается она до того, как снимается насосная станция, чтобы хватило воды на все «процедуры». Половые покрытия тщательно вытряхиваются, техника — холодильник, плита, микроволновка отмываются до блеска.
Из дома, в котором семья отдыхает круглый год, вывозится то, что не потребуется зимой — в нашем случае это мобильный кондиционер, скороварка и другая мелочевка, которая без отопления может сломаться.
Чем заняться зимой
Что делать на даче зимой — простор для фантазии. В нашем случае прямо за домом есть водоем, где водится мелкая рыбешка типа карася. Когда протока затягивается льдом, устраивается зимняя рыбалка. Улов небольшой, но занятие азартное, к тому же, можно приготовить рыбу прямо на мангале.
Снежные зимы позволяют строить горку на дачном дворе, единственное, воду для заливки приходится везти из города. В виду отсутствия стационарной бани зимой при необходимости устанавливается баня-палатка. Также в городе есть услуга мобильной бани на колесах, ее привозят прямо на участок. Сутки пользования в среднем обходятся в пять тысяч рублей. Это гораздо дешевле, чем снимать парную у кого-то.
Можно всей семьей или с друзьями собраться на даче и вместе приготовить шашлык или другие согревающие зимними вечерами блюда, варить глинтвейн, играть в настолки, жечь костер, играть на гитаре, пересматривать летние фото... Ну, или в конце концов, за городом можно просто как следует выспаться вдали от суеты. Такой необыкновенной тишины как на зимней даче, когда большинство соседей закрывают свои дома до следующего сезона, нет больше нигде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!