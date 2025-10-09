Во всем мире 10 октября отмечают день психического здоровья. Неизвестно, связана ли дата с так называемыми осенними обострениями, но URA.RU все же решило получше узнать об этом феномене. В беседе со свердловским психиатром Антоном Филипповым обсудили случаи нападения пациентов, услышали самые яркие примеры шизофрении и получили пять рабочих советов, как побороть осеннюю хандру.
— Вы начинали свою карьеру с работы в государственной психбольнице. Люди с какими диагнозами там лежат?
— Система государственных психиатрических клиник в России направлена на лечение пациентов с более тяжелыми формами психических расстройств. Например, это шизофрения, тяжелые варианты биполярного расстройства или психозы на фоне употребления психоактивных веществ (наркотиков, алкоголя и так далее). То есть в своем роде это больницы неотложной помощи. Когда у человека очень тяжелое состояние, и он потенциально опасен для себя или окружающих, он может госпитализироваться, пока он из этого состояния не выйдет. У нас, конечно, есть так называемые отделения неврозов, где лечатся люди с более легкими вариантами психических расстройств, тревожностью, депрессией, но это не основное, на что ориентирована государственная система стационарной психиатрической помощи.
— С какими пациентами в вашей врачебной практике приходилось сталкиваться, после чего уже ничто не удивит?
— У меня был пациент с очень редким неврологическим заболеванием «демиелинизирующая лейкоэнцефалопатия», и мы даже показывали его профессору. Она сказала, что таких случаев буквально в литературе описано несколько штук. Обычно данное заболевание развивается до 30 или 40 лет, а у моего пациента оно появилось в зрелом возрасте. В основном оно проявляется нарушениями памяти, координации движений, наблюдаются перепады настроения, раздражительность. К сожалению, грустная часть истории в том, что так, как это очень редкое генетическое заболевание, от него не разработано лечения.
— А пациенты с шизофренией правда считают себя теми, кем на самом деле не являются?
— Шизофренией болеет примерно один процент населения. Вроде бы психиатрический диагноз не самый распространенный, но состояние может протекать достаточно тяжело и, как правило, хроническое. Сказать, что кем-то они себя представляют, наверное, я не могу. У людей с шизофренией бывают галлюцинации или какие-то бредовые идеи. Обычно примеры более банальные. Человеку, страдающему психозом, часто кажется, что за ним следят, его обсуждают люди на улице, преследуют подозрительные машины. Но бывают и пациенты, уверенные, что им внедрили чип в мозг или что вокруг все замаскированные инопланетяне. Например, одна моя пациентка считала, что я инопланетянин.
— У вас опасная профессия. Нападали на вас пациенты?
— Да, такое было. На меня нападали пациенты и угрожали. Это специфика работы психиатров. Вероятность, что они столкнутся с какой-то агрессией со стороны пациента выше, чем в других медицинских специальностях. Были у нас в городе и трагические случаи, когда пациенты убивали врачей. Я уже достаточно давно работаю не в стационаре, а в частной клинике, но и здесь у меня был эпизод, когда мне угрожали на приеме в кабинете. Но это буквально один случай за несколько лет, поэтому я бы не сказал, что хожу на работу и чувствую себя не в безопасности. Хотя даже когда в составе бригады работаешь, ты как-то к этому привыкаешь. Я к этому нормально относился, как к части работы, тем более что я и в мужских отделениях работал, а мужчины по определению более агрессивны, чем женщины.
— Осеннее обострение — это миф или реальность?
— Есть некоторые психические расстройства, у которых есть сезонный рисунок ухудшений. Это, например, некоторые депрессии или биполярные расстройства. Там действительно может быть выражена сезонность. Полагаю, что циркадные ритмы, изменения длины светового дня влияют на выработку химических веществ в мозге, поэтому важно спать по ночам. Видимо, некоторые люди более чувствительны, чем другие. У них может в темное время года возникаТЬ депрессивное состояние, а в светлое время года летом, весной возникать эпизоды чрезмерного прилива сил и какого-то трудноуправляемого поведения. Называется сезонное аффективное расстройство.
— А осенняя хандра тоже имеет место быть?
— Я слышал это выражение безусловно, но у психиатров нет такого специализированного термина. Я бы сказал, что если состояние человека не очень тягостное и не мешает ему функционировать, это не предмет интересов психиатрии и психиатров. Все же психиатр занимается теми случаями сезонных расстройств настроения, при которых человек уже нормально работать не может, у него нет энергии, сон нарушается и так далее. Допускаю, что небольшие изменения в настроении и самочувствии могут быть у гораздо большего процента людей, просто такие люди не станут обращаться к специалистам, да и может быть, в этом нет необходимости.
— Как отличить состояние, с которым человек может справиться сам, от депрессии, которую уже нужно лечить с помощью специалиста?
— Я думаю, что на ряд вещей можно ориентироваться. Во-первых, это продолжительность. По международной классификации болезней, если у человека подавленное настроение длится на протяжении двух недель практически каждый день, это уже считается депрессией. Но в российских реалиях такого не бывает. Как правило, никто через две недели к психиатру не побежит. Но если такое состояние несколько месяцев не проходит, это уже повод задуматься. Второй критерий — это тяжесть самочувствия. То есть насколько человек может выполнять прежний функционал, есть ли проблемы с концентрацией (трудно работать, заниматься другими бытовыми делами), нет ли каких-то физиологических нарушений, например, сна или аппетита.
— С депрессией лучше обращаться к психиатру или к психологу?
— И к тому, и к другому, потому это просто разные способы лечения. Представьте, что вы много работаете за компьютером, из-за этого у вас болит спина. Вы же можете попить обезболивающее, а можете сходить на массаж или лечебную физкультуру, то есть одну и ту же проблему лечить разными путями. Ну и также с депрессией, грубо говоря. Ее можно просто по-разному лечить. Можно принимать лекарства, которые влияют на нервную систему, те же антидепрессанты, а можно использовать какие-то психологические методы, они тоже работают. В последние годы даже появились инструментальные методы. Есть такой прибор для магнитной стимуляции мозга, он при депрессии довольно эффективен.
— У вас также есть образование психолога. Могли бы вы, пожалуйста, дать нашим читателям совет, как сделать так, чтобы плохое настроение не переросло в состояние, которое уже мешает жить?
— Может эти советы будут звучать банально, но они рабочие. Большую роль играет образ жизни. Если у человека есть какие-то перепады настроения, то это просто гораздо большую актуальность для него приобретает.
- Желательно, нормально питаться и ограничить вредные для нервной системы вещества.
- Очень важен цикл сна. Дисбаланс циркадных ритмов из-за изменения светового дня влияет на настроение. Поэтому лучше спать по ночам. Даже если у вас работа в ночные часы, желательно от этого отказаться.
- Также в психиатрии доказана эффективность омега-3 жирных кислот. Они полезны не только для сердца, но и для нервной системы.
- Физические нагрузки тоже полезны. Не обязательно выполнять жесткие тренировки, но какая-то активность несколько раз в неделю все же должна быть.
- Можно составить список вещей, которые вам нравятся и улучшают эмоциональное состояние, например, книги или встреча с друзьями. У каждого это что-то свое.
Парадоксально, но люди обычно делают противоположные вещи, например, пьют алкоголь, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние , хотя потом становится только хуже.
— Как считаете, изменилось ли в обществе отношение к психиатрии с появлением поколения Z и миллениалов?
— Однозначно. Я бы даже сказал, что разница кардинальная. Когда я 10-11 лет назад заканчивал университет и начинал работать по специальности, мне все говорили: «Что ты там забыл? Зачем тебе работать психиатром? Становился бы лучше неврологом, а психиатром будешь всю жизнь сидеть в госбольнице, к тебе же никто лечиться не пойдет». Так и было на самом деле. В частных центрах практически не было вакансий для психиатров. Прошло несколько лет, и сейчас уже в каждом многопрофильном центре есть свой психиатр, открываются специализированные клиники вроде нашей. Что самое интересное, в этих клиниках очень хороший поток клиентов. Более молодое поколение от 20 до 40 лет и есть основной контингент. Они гораздо чаще и гораздо спокойнее обращаются к психиатрам и психотерапевтам. Это даже стало модно.
— Раз это стало так популярно, всегда ли обращаются с реальными проблемами, а не с надуманными состояниями?
— Специфика российская все равно сохраняется. Люди достаточно долго терпят, прежде чем обратиться. Очень мало людей, которые обращаются с какими-то надуманными состояниями. Но такое тоже есть, это оборотная сторона популярности. Люди сейчас активно занимаются самодиагностикой, проходят какие-то тесты, пишут в чат GPT свои симптомы и просят поставить диагноз. Да, есть такая тенденция, что люди сами себе ставят диагнозы, а потом приходят к врачу с требованием их подтвердить. Но я бы сказал, что их меньшинство. Основная масса тех, кто обращается, это люди, которым действительно нужна помощь.
Антон Филиппов окончил Уральский государственный медицинский университет, прошел программу в американском институте нейробиологии, созданном психофармакологом Стивеном Шталем. Уже 10 лет работает психиатром, начинал карьеру с областной психиатрической больницы, а после перешел в частный сектор медицины. В лечении и назначении лекарств придерживается принципов доказательной медицины. В настоящий момент является главным врачом филиала клиники современной психотерапии и психиатрии «Нейро-пси» в Екатеринбурге.
