Челябинский «Трактор» попытается прервать серию поражений. Онлайн-трансляция

Челябинский ХК «Трактор» в матче против астанинского «Барыса» попытается прервать серию поражений. Обе команды подходят к матчу не в лучшем состоянии, но готовы биться и доказывать свое превосходство. URA.RU следит за игрой в онлайн-трансляции.

19:51 Первый период в объективе фотографа URA.RU Вадима Ахметова.

19:37 В первом периоде «Трактор» перебросал соперника. Но счет на табло пока не в пользу челябинцев. Уходим на перерыв.

19:33 Игра будет идти две минуты в формате 4 на 4. От «Трактора» на скамейку отправился Пьерик Дюде, от «Барыса» — Джейк Масси.

19:28 Это не слабое большинство от «Трактора», а сильное меньшинство от «Барыса». За пять минут ничего не смогли создать в чужой зоне челябинцы.

19:19 Поиграем в большинстве 5 минут. Мэйсон Морелли толкнул Логана Дэя на борт. Время сравнивать счет и выходить вперед! 

19:17 Капитан «Трактора» Александр Кадейкин мог сравнивать счет с пятака. Но вратарь «Барыса» Андрей Шутов спас команду.

19:12 Ошиблись в своей зоне. Шайба пришла к нападающему «Барыса» Эмилю Галимову. Но переиграть Сергея Мыльникова он не смог.

19:11 Несколько опасных выпадов провели «черно-белые». Но шайба так и не зашла в ворота.

19:05 Ужасное начало для челябинцев. На второй минуте «Барыс» открывает счет. Отличился Максим Мухаметов. 

19:03 Первый период! Погнали!

19:00 Звучит Гимн России.

18:52 Составы команд на игру.

18:46 Команды закончили разминку и готовятся выйти на лед. До стартовой сирены 15 минут.

