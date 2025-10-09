Челябинский ХК «Трактор» в матче против астанинского «Барыса» попытается прервать серию поражений. Обе команды подходят к матчу не в лучшем состоянии, но готовы биться и доказывать свое превосходство. URA.RU следит за игрой в онлайн-трансляции.
19:51 Первый период в объективе фотографа URA.RU Вадима Ахметова.
19:37 В первом периоде «Трактор» перебросал соперника. Но счет на табло пока не в пользу челябинцев. Уходим на перерыв.
19:33 Игра будет идти две минуты в формате 4 на 4. От «Трактора» на скамейку отправился Пьерик Дюде, от «Барыса» — Джейк Масси.
19:28 Это не слабое большинство от «Трактора», а сильное меньшинство от «Барыса». За пять минут ничего не смогли создать в чужой зоне челябинцы.
19:19 Поиграем в большинстве 5 минут. Мэйсон Морелли толкнул Логана Дэя на борт. Время сравнивать счет и выходить вперед!
19:17 Капитан «Трактора» Александр Кадейкин мог сравнивать счет с пятака. Но вратарь «Барыса» Андрей Шутов спас команду.
19:12 Ошиблись в своей зоне. Шайба пришла к нападающему «Барыса» Эмилю Галимову. Но переиграть Сергея Мыльникова он не смог.
19:11 Несколько опасных выпадов провели «черно-белые». Но шайба так и не зашла в ворота.
19:05 Ужасное начало для челябинцев. На второй минуте «Барыс» открывает счет. Отличился Максим Мухаметов.
19:03 Первый период! Погнали!
19:00 Звучит Гимн России.
18:52 Составы команд на игру.
18:46 Команды закончили разминку и готовятся выйти на лед. До стартовой сирены 15 минут.
