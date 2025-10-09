Оксана Самойлова разводится с Джиганом

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн — прим. URA.RU) и модель Оксана Самойлова разводятся. Соответствующий документ опубликован на сайте суда Москвы. Пара была в браке с 2012 года.
«Истец: Самойлова Оксана Валерьевна. Ответчик: Устименко Денис Александрович. Категория дела: о расторжении брака супругов, имеющих детей. Состояние: зарегистрировано», — говорится в документе. Причина развода на данный момент неизвестна.
Пара была вместе с 2010 года, а двумя годами позднее вступила в официальный брак. Слухи о том, что пара распадается, ходят последние месяцы. Так, накануне Джигана, недавно вернувшегося из Парижа, заметили на вечеринке с бизнесменом и рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым — прим. URA.RU). В то же время Самойлова в своих соцсетях опубликовала фото из дома с подписью «Твоя девочка устала быть сильной».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.