Бизнесмен из Башкирии ответит за деградацию челябинской земли. Видео

Бизнесмен нажился на фейковой уборке мусора
Бизнесмен нажился на фейковой уборке мусора

Глава башкирской компании ООО «Строительная корпорация» Артем Зайдуллин попал под следствие за порчу земли в Кизильском районе Челябинской области. Как пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, вместо утилизации отходов с местной свалки его компания их просто закопала. В некоторых территориях фирма вовсе не приступила к выполнению обязанностей, отметили в пресс-службе СК РФ.

«Указанные действия повлекли деградацию земель на территории земельного участка площадью свыше восьми гектаров. Ущерб от причиненного почве вреда составил около 28,5 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Контракт на рекультивацию свалки между администрацией поселения Путь Октября и ООО «Строительная компания» был подписан в марте. Он обошелся бюджету поселения в 5,5 млн рублей. По условиям контракта фирма Зайдуллина должна была ликвидировать несанкционированную свалку: вывезти мусор на спецполигон и уничтожить. Но вместо этого сотрудники просто вырыли траншеи и похоронили в них отходы.

В других населенных пунктах, по данным СК РФ, фирма Зайдуллина вовсе не приступила к выполнению обязательств. При этом все акты выполненных работ были заполнены. За это предпринимателя обвинили еще и в мошенничестве. Задерживали Зайдуллина сотрудники ФСБ. 

«На основании подложных документов администрации поселений перевели на счета общества с ограниченной ответственностью более 26,4 млн рублей. Подозреваемый похитил эти деньги и распорядился ими по своему усмотрению, причинив материальный ущерб муниципалитетам в особо крупном размере», — отметили в ведомстве.

