Глава башкирской компании ООО «Строительная корпорация» Артем Зайдуллин попал под следствие за порчу земли в Кизильском районе Челябинской области. Как пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, вместо утилизации отходов с местной свалки его компания их просто закопала. В некоторых территориях фирма вовсе не приступила к выполнению обязанностей, отметили в пресс-службе СК РФ.
«Указанные действия повлекли деградацию земель на территории земельного участка площадью свыше восьми гектаров. Ущерб от причиненного почве вреда составил около 28,5 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
Контракт на рекультивацию свалки между администрацией поселения Путь Октября и ООО «Строительная компания» был подписан в марте. Он обошелся бюджету поселения в 5,5 млн рублей. По условиям контракта фирма Зайдуллина должна была ликвидировать несанкционированную свалку: вывезти мусор на спецполигон и уничтожить. Но вместо этого сотрудники просто вырыли траншеи и похоронили в них отходы.
В других населенных пунктах, по данным СК РФ, фирма Зайдуллина вовсе не приступила к выполнению обязательств. При этом все акты выполненных работ были заполнены. За это предпринимателя обвинили еще и в мошенничестве. Задерживали Зайдуллина сотрудники ФСБ.
«На основании подложных документов администрации поселений перевели на счета общества с ограниченной ответственностью более 26,4 млн рублей. Подозреваемый похитил эти деньги и распорядился ими по своему усмотрению, причинив материальный ущерб муниципалитетам в особо крупном размере», — отметили в ведомстве.
