Автобус с российскими туристами съехал с дороги в Абхазии, есть погибший

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате ДТП есть один погибший, заявил Владимиров (архивное фото)
В результате ДТП есть один погибший, заявил Владимиров (архивное фото) Фото:

В Абхазии экскурсионный автобус с туристами съехал с дороги. В результате происшествия есть пострадавшие. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«В Абхазии произошел несчастный случай с нашими земляками. По оперативной информации от властей республики, экскурсионный микроавтобус, в котором были туристы из Ставрополья, в горной местности съехал с дороги», — заявил Владимиров. Он опубликовал сообщение в telegram-канале.

По словам главы региона, в результате ДТП погиб один из пассажиров. Тем временем трое получили помощь на месте, а четверо человек были госпитализированы. Пока полная информация о произошедшем неизвестна.

Это не первый случай ДТП с участием туристических автобусов с российскими гражданами. В мае 2025 года в турецкой Аланье автобус с российскими туристами попал в аварию, в результате которой пострадали 15 человек. Тогда сообщалось, что ДТП произошло по дороге из аэропорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Абхазии экскурсионный автобус с туристами съехал с дороги. В результате происшествия есть пострадавшие. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. «В Абхазии произошел несчастный случай с нашими земляками. По оперативной информации от властей республики, экскурсионный микроавтобус, в котором были туристы из Ставрополья, в горной местности съехал с дороги», — заявил Владимиров. Он опубликовал сообщение в telegram-канале. По словам главы региона, в результате ДТП погиб один из пассажиров. Тем временем трое получили помощь на месте, а четверо человек были госпитализированы. Пока полная информация о произошедшем неизвестна. Это не первый случай ДТП с участием туристических автобусов с российскими гражданами. В мае 2025 года в турецкой Аланье автобус с российскими туристами попал в аварию, в результате которой пострадали 15 человек. Тогда сообщалось, что ДТП произошло по дороге из аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...