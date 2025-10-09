Автобус с российскими туристами съехал с дороги в Абхазии, есть погибший

В Абхазии экскурсионный автобус с туристами съехал с дороги. В результате происшествия есть пострадавшие. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«В Абхазии произошел несчастный случай с нашими земляками. По оперативной информации от властей республики, экскурсионный микроавтобус, в котором были туристы из Ставрополья, в горной местности съехал с дороги», — заявил Владимиров. Он опубликовал сообщение в telegram-канале.
По словам главы региона, в результате ДТП погиб один из пассажиров. Тем временем трое получили помощь на месте, а четверо человек были госпитализированы. Пока полная информация о произошедшем неизвестна.
Это не первый случай ДТП с участием туристических автобусов с российскими гражданами. В мае 2025 года в турецкой Аланье автобус с российскими туристами попал в аварию, в результате которой пострадали 15 человек. Тогда сообщалось, что ДТП произошло по дороге из аэропорта.
