РСТ высказался о судьбе российских туристов, попавших в ДТП в Турции

В турецкой Аланье (провинция Анталья) автобус с российскими туристами попал в ДТП. В результате происшествия пострадали 15 человек. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) журналистам URA.RU уточнили, что ДТП произошло по дороге из аэропорта. Все пассажиры были немедленно доставлены в медицинские учреждения для обследования.
«С утра по дороге из аэропорта произошло ДТП с туристическим автобусом. Все туристы согласно протоколу отправлены в больницы для осмотра и оказания первой медицинской помощи, кому она необходима. На данный момент по информации от принимающей компании часть туристов уже отправились в сопровождении гидов в отели», — уточнили журналистам агентства в туристическом союзе. Также сообщается, что некоторые пострадавшие продолжают находиться в госпитале. Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой компанией, ситуация на контроле.
Ситуация находится под постоянным контролем специалистов. Оперативно организована помощь по размещению и сопровождению пострадавших, а также информированию родственников. О причинах аварии пока не сообщается.
Ранее в районе города Аланья на автомагистрали D400 уже происходило ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились российские граждане. Тогда, по данным генконсульства РФ в Анталье и турецких СМИ, в результате столкновения автобуса и маршрутного такси пострадали 15 человек, двое из которых были в тяжелом состоянии.
