09 октября 2025

Покушения на политиков с помощью беспилотников предотвратили в Бельгии

Покушение готовили представители радикальных течений
Трое предполагаемых члена исламистской террористической ячейки задержаны полицией Антверпена в Бельгии по подозрению в подготовке покушения на местных политиков. Они планировали использовать беспилотники. Об этом 9 октября сообщила прокуратура королевства.

«Полиция провела серию обысков и задержала троих подозреваемых в подготовке убийств политиков 2001, 2002 и 2007 годов рождения», — говорится в сообщении ведомства. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнила прокуратура, во время обысков были изъяты компоненты для сборки взрывчатки, элементы поражающего действия. В квартире одного из задержанных обнаружен 3D-принтер, который, по версии следствия, использовался для изготовления деталей, потенциально пригодных для совершения теракта. Следствие считает, что подозреваемые придерживаются радикальных идеологий, однако их гражданство пока не разглашается.

В последние годы, подчеркивает прокуратура, бельгийские политики неоднократно получали угрозы расправы. Уровень преступности в Бельгии, в том числе связанной с наркотрафиком и контрабандой оружия, в настоящее время достиг рекордных показателей. Днем ранее в небе над страной было замечено большое количество дронов.

