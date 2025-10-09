Капремонт внутренних помещений Театра-Театра в Перми поручили Корпорации развития края. Работы завершат к 2027 году, сообщает региональное министерство строительства.
«Завершен конкурс на определение подрядчика. Капитальный ремонт большого зрительного зала и фойе Театра-Театра проведет Корпорация развития Пермского края. Работы затронут здание на улице Ленина, 53», — указано на сайте министерства.
В рамках ремонта будет модернизировано механическое оборудование и система компьютерного управления сценой. После реконструкции количество зрительских мест увеличится до 850, в зале вернется балкон, а гардероб разместят на новом месте. Зрительские кресла станут удобнее, проходы между ними — шире. Также в театре появится больше туалетных комнат и расширится пространство кафе.
Завершение работ запланировано на 2027 год. Ранее в театре уже провели реставрацию фасадов и обновили малый зал.
Ранее URA.RU рассказывало, что капремонт зрительного зала и фойе в пермском Театре-Театре оценили в 1,6 миллиардов рублей. К разработке технической документации подрядчик должен приступить не позднее 27 октября 2025 года.
