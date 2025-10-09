В Березниках дети остались без прививок из-за дефицита вакцины «Пентаксим»

В Березниковском городском округе (Пермский край) родители столкнулись с острой нехваткой вакцины «Пентаксим», предназначенной для защиты детей опасных заболеваний. О проблеме в реготделение Народного фронта сообщила жительница Усолья Анна — ее сыну Диме почти восемь месяцев, но он до сих пор не вакцинирован. По ее словам, с похожей ситуацией сталкиваются и другие семьи в районе.
«Пентаксим» входит в Национальный календарь прививок и предоставляется бесплатно. При платной вакцинации стоимость одной дозы достигает 5 тысяч рублей. «Пентаксим» начинают ставить в первые месяцы жизни для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции. Младенцу необходимо ввести три инъекции с интервалом один-два месяца,начиная с трехмесячного возраста. Ревакцинация проводится в возрасте полутора лет», — сообщает пресс-служба регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Пермском крае.
При этом, как утверждает женщина, администрация больницы на встрече заявила, что не в курсе дефицита «Пентаксима». Анне пообещали решить вопрос с поставкой вакцины еще в сентябре, приглашения на вакцинацию так и не поступило.
Народный фронт направил обращение в минздрав Пермского края с требованием разобраться в причинах срыва графика иммунизации и обеспечить поставки препарата. Корреспондент URA.RU также попросил минздрав прокомментировать сложившуюся ситуацию. Ответ на заппрос ожидается.
Ранее в Пермском крае активно велась вакцинация населения против гриппа и ОРВИ, при этом отмечалось снижение заболеваемости. Вакцинация проводилась бесплатно в поликлиниках и мобильных пунктах с использованием вакцин «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю-М», которые были признаны высокоэффективными. Приоритет при вакцинации отдавался группам риска, включая детей и работников образовательных учреждений.
