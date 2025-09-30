В Пермском крае заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спад: за минувшую неделю количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 10,5%. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора напоминают, что в крае активно ведется вакцинация населения против гриппа и ОРВИ. О том, где и как можно поставить прививку — в материале URA.RU
Где можно вакцинироваться?
Привиться от гриппа и пневмококковой инфекции можно как в поликлиниках по месту прикрепления медицинского полиса, так и в мобильных пунктах прививок (иногда организуется на рабочих местах).
Бесплатна ли вакцинация?
Вакцинация в муниципальных учреждениях проводится бесплатно. При себе рекомендуется иметь: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
На что обратить внимание перед вакцинацией?
Перед вакцинацией проводится осмотр врача. В случае заболевания острой инфекцией или наличии температуры прививку следует отложить до полного выздоровления. Не следует принимать жаропонижающие или антигистаминные препараты. Перед прививкой рекомендуется за один-два часа до процедуры принять пищу и отказаться от употребления алкоголя.
Какими вакцинами можно привиться в Пермском крае?
В Пермский край поступили вакцины «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю-М». Как подчеркнула в ходе недавнего брифинга, посвященного сезонным заболеваниям завкафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм, все указанные вакцины высокоэффективны.
В чем отличие противогриппозных вакцин?
«Флю М» имеет в своем составе 15 мкг действующего вещества, которые формируют в организме иммунитет. В составе «Совригрипп» его немного меньше — 5 мкг. Но иммуномоделирующий эффект обеспечивается благодаря адъюванту — актигену, который дополнительно присутствует в дозе вещества. «Ультрикс Квадри имеет в своем составе четыре антигена: два — против гриппа А и два- против гриппа В. Первая партия поступивших в Прикамье вакцин (порядка 400 тысяч доз) передана в лечебные учреждения.
Кто в приоритете на вакцинацию?
- Люди старше 60 лет;
- дети и работники образовательных организаций;
- беременные женщины и молодые мамы (по согласованию с врачом);
- пациенты с хроническими заболеваниями;
- медицинские и социальные работники;
- лица из групп повышенного риска по месту работы или проживания.
