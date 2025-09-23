В России планируется расширение списка прививок по ОМС. В него хотят включить вакцинацию от менингококковой инфекции. Об этом рассказал, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Существуют вакцины, обязательные для проставления для детей и взрослых. Для последних их меньше, но они ставятся в случае пропуска в детстве или ослаблении иммунитета со временем. Какие прививки следует ставить детям и взрослым, а также национальный календарь прививок — в материале URA.RU.
Прививки для взрослых
Для взрослых существуют обязательные прививки от ряда инфекционных заболеваний. Хотя некоторые из болезней иногда называют «детскими», заразиться ими можно и будучи взрослым, в случае, если в детстве вакцинация была пропущена, либо иммунитет от прививок ослабел.
Для взрослых ставятся прививки от дифтерии, коклюша, столбняка, от кори, ветряной оспы, краснухи и свинки, грипп (1 раз в год), пневмококковой инфекции (всем взрослым до 60 лет), лишая. Также прививки ставятся от гепатита А, гепатита B (1 раз в 10 лет до 55 лет), от туберкулеза (до 35 лет обязательная), АКДС, менингита (до 24 лет), бешенства (ежегодно, обязательная для лесничих, охотников, кинологов и сотрудников зоопарков). Помимо этого, ежегодно, в три этапа, проводится вакцинация от клещевого энцефалита, а также рекомендуется ставить прививку от полиомиелита.
Обязательные прививки для детей
Детям рекомендуется ставить прививки от гепатита B, туберкулеза, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции типа b, кори, краснухи и эпидемического паротита. Также ставятся прививки от пневмококковой инфекции, гриппа, менингококковой инфекции Ветряной оспы, вирусного гепатита А, клещевого вирусного энцефалита, папилломавирусной инфекции и ротавирусной инфекции.
Эти прививки включены в календарь вакцинации, их делают бесплатно по полису ОМС, гражданам их гарантирует государство. Это не значит, что прививки обязательны для самих россиян — в стране нет юридической возможности обязывать кого-либо ставить прививки.
Календарь прививок
Существует национальный календарь прививок, по которому они ставятся бесплатно в районной поликлинике. В случае опоздания по срокам вакцинироваться можно платно в платной клинике.
Также существует календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В их число входят вакцинация против туляремии, чумы, бруцеллеза, сибирской язвы, бешенства «Кокав», лептоспироза и других заболеваний.
