09 октября 2025

Ким Чен Ын приобнял певца Shaman после концерта в Пхеньяне

Ким Чен Ын посетил концерт российских деятелей искусства в Пхеньяне
Ким Чен Ын посетил концерт российских деятелей искусства в Пхеньяне Фото:

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в концерте российских артистов, состоявшемся в Пхеньяне, и выразил им личную благодарностью. Об этом сообщает ЦТАК.

«Товарищ Ким Чен Ын лично поднялся на сцену и выразил признательность за прекрасный концерт российских деятелей искусства», — говорится в заявлении.

На сцене театра «Мансудэ» выступили известные исполнители из России, среди которых певец Shaman, коллектив Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, артисты балетной труппы Аллы Духовой «Тодес», а также Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил Российской Федерации. Мероприятие было приурочено к 80-летнему юбилею основания Трудовой партии Кореи.

Ранее Shaman уже посещал КНДР — 15 августа он выступил на концерте в Пхеньяне, посвященном 80-летию освобождения Корейского полуострова от японского господства, и тогда пообещал вернуться до конца 2025 года. Вместе с Дроновым на сцене выступили также ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» и ансамбль песни и пляски ВДВ.

