В Госдуме сообщили о переносе срока оплаты коммунальных услуг

С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты коммунальных услуг в России перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
«С 1 марта 2026 года в России изменится срок оплаты жилищно-коммунальных услуг. Крайнюю дату ежемесячных платежей перенесут с 10-го на 15-е число. Изменение сроков направлено на обеспечение удобства для потребителей. Большинство россиян получают заработную плату в период с 10-го по 15-е число, поэтому при действующем сроке оплаты до 10-го числа у граждан часто накапливаются пени за просрочку еще до получения зарплаты», — прокомментировал Аксененко. Его слова передает РИА Новости.
Как отметил депутат, жалобы на эту ситуацию поступали от граждан регулярно. Новые сроки оплаты позволят устранить несоответствие между датами поступления доходов и платежей за ЖКУ, снизив число задолженностей и защитив добросовестных плательщиков от необоснованных штрафных санкций.
Ранее депутаты Госдумы уже подчеркивали, что перенос крайнего срока оплаты коммунальных услуг связан с необходимостью синхронизировать даты поступления зарплат и платежей за ЖКХ, чтобы снизить риск просрочек и начисления пеней. С 1 марта 2026 года управляющие компании не смогут самостоятельно менять сроки оплаты, а граждане с долгами по коммуналке смогут воспользоваться процедурой внесудебного банкротства при задолженности от 50 до 500 тысяч рублей.
