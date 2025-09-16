В России переносят крайнюю дату оплаты ЖКХ

Крайний срок оплаты услуг ЖКХ в России будет перенесен на 15-е число каждого месяца. Соответствующее изменение начнет действовать с 1 марта 2026 года. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Немало людей получают деньги 12-го числа, 15-го числа, а оплачивать ЖКУ удобнее сразу после поступления зарплаты. Перенос крайнего срока оплаты позволит гражданам избежать просрочек и начисления пени», — процитировало Колунова ТАСС.
После вступления изменений в силу управляющие компании больше не смогут самостоятельно устанавливать другие сроки внесения оплаты за ЖКУ. Цель одна — удобство и комфорт граждан, подчеркнул парламентарий.
Ранее Колунов сообщил, что россияне с долгами за коммунальные услуги могут списать задолженность через процедуру банкротства. Для запуска внесудебного банкротства сумма долга должна составлять от 50 до 500 тысяч рублей. При долгах свыше 500 тысяч рублей процедура проводится только через суд.
