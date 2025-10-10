Военнослужащие ВСУ, укрывавшиеся в бетонной трубе под дорогой на константиновском направлении, пытались защититься от ударов российской армии, накрываясь телами погибших сослуживцев. Об этом рассказал командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным «Дава».
«Те, кто выжил, они уже просто закрывались телами, пытались заложить вход телами тех, кто погиб. В итоге все были уничтожены», — сообщил командир расчета БПЛА, передает РИА Новости.
По словам источника, группа из четырех военнослужащих ВСУ укрывалась в бетонной трубе под асфальтной дорогой. Один из сброшенных боеприпасов попал внутрь сооружения рикошетом и взорвался, после чего выжившие попытались использовать тела погибших для защиты.
Боевые действия происходили в районе Константиновки, находящейся на подконтрольной ВСУ территории ДНР. Город расположен к северо-западу от недавно освобожденного Дзержинска и к западу от Часового Яра.
Бои в районе Константиновки проходят на фоне общего продвижения российских войск на Донбассе и других направлениях, включая Покровск, Купянск и Запорожскую область. Ранее сообщалось об ожесточенных столкновениях, в ходе которых украинские подразделения несли серьезные потери и были вынуждены отступать, а также о случаях сдачи в плен и обнаружении брошенных тел военнослужащих ВСУ.
