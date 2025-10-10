ВСУ прятались от ВС РФ в трубе, накрывшись «одеялом из трупов сослуживцев»

ВСУ, спрятавшись в трубе под дорогой, защищались телами сослуживцев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боец ВСУ рассказал, как прятался от ударов ВС РФ в трубе под телами сослуживцев
Боец ВСУ рассказал, как прятался от ударов ВС РФ в трубе под телами сослуживцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие ВСУ, укрывавшиеся в бетонной трубе под дорогой на константиновском направлении, пытались защититься от ударов российской армии, накрываясь телами погибших сослуживцев. Об этом рассказал командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным «Дава».

«Те, кто выжил, они уже просто закрывались телами, пытались заложить вход телами тех, кто погиб. В итоге все были уничтожены», — сообщил командир расчета БПЛА, передает РИА Новости.

По словам источника, группа из четырех военнослужащих ВСУ укрывалась в бетонной трубе под асфальтной дорогой. Один из сброшенных боеприпасов попал внутрь сооружения рикошетом и взорвался, после чего выжившие попытались использовать тела погибших для защиты.

Боевые действия происходили в районе Константиновки, находящейся на подконтрольной ВСУ территории ДНР. Город расположен к северо-западу от недавно освобожденного Дзержинска и к западу от Часового Яра.

Бои в районе Константиновки проходят на фоне общего продвижения российских войск на Донбассе и других направлениях, включая Покровск, Купянск и Запорожскую область. Ранее сообщалось об ожесточенных столкновениях, в ходе которых украинские подразделения несли серьезные потери и были вынуждены отступать, а также о случаях сдачи в плен и обнаружении брошенных тел военнослужащих ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащие ВСУ, укрывавшиеся в бетонной трубе под дорогой на константиновском направлении, пытались защититься от ударов российской армии, накрываясь телами погибших сослуживцев. Об этом рассказал командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным «Дава». «Те, кто выжил, они уже просто закрывались телами, пытались заложить вход телами тех, кто погиб. В итоге все были уничтожены», — сообщил командир расчета БПЛА, передает РИА Новости. По словам источника, группа из четырех военнослужащих ВСУ укрывалась в бетонной трубе под асфальтной дорогой. Один из сброшенных боеприпасов попал внутрь сооружения рикошетом и взорвался, после чего выжившие попытались использовать тела погибших для защиты. Боевые действия происходили в районе Константиновки, находящейся на подконтрольной ВСУ территории ДНР. Город расположен к северо-западу от недавно освобожденного Дзержинска и к западу от Часового Яра. Бои в районе Константиновки проходят на фоне общего продвижения российских войск на Донбассе и других направлениях, включая Покровск, Купянск и Запорожскую область. Ранее сообщалось об ожесточенных столкновениях, в ходе которых украинские подразделения несли серьезные потери и были вынуждены отступать, а также о случаях сдачи в плен и обнаружении брошенных тел военнослужащих ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...