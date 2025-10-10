Президент Филиппин объявил эвакуацию из-за опасного стихийного бедствия. Видео

Президент Филиппин объявил эвакуацию после землетрясения и угрозы цунами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После землетрясения на Филиппинах возникла угроза цунами
После землетрясения на Филиппинах возникла угроза цунами Фото:

Население южных районов Филиппин должно быть эвакуировано из-за угрозы цунами после землетрясения магнитудой 7,6. Распоряжение дал президент Фердинанд Маркос-младший.

«Я поручил Национальному совету по снижению риска стихийных бедствий, Управлению гражданской обороны, Вооруженным силам, Береговой охране, а также всем ответственным ведомствам немедленно приступить к эвакуации жителей прибрежных территорий»,  — говорится в обращении Маркоса-младшего. Также усилена работа экстренных коммуникаций. По сообщению президента, поисково-спасательные мероприятия и предоставление первой медпомощи начнутся сразу, как позволит ситуация. 

Землетрясение у берегов Филиппин произошло 10 октября. Эпицентр находился на глубине 53 километра. После возникла угроза разрушительного цунами в провинциях Восточный Давао, Восточный Самар, Южный Лейте и Северный Суригао.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Население южных районов Филиппин должно быть эвакуировано из-за угрозы цунами после землетрясения магнитудой 7,6. Распоряжение дал президент Фердинанд Маркос-младший. «Я поручил Национальному совету по снижению риска стихийных бедствий, Управлению гражданской обороны, Вооруженным силам, Береговой охране, а также всем ответственным ведомствам немедленно приступить к эвакуации жителей прибрежных территорий»,  — говорится в обращении Маркоса-младшего. Также усилена работа экстренных коммуникаций. По сообщению президента, поисково-спасательные мероприятия и предоставление первой медпомощи начнутся сразу, как позволит ситуация.  Землетрясение у берегов Филиппин произошло 10 октября. Эпицентр находился на глубине 53 километра. После возникла угроза разрушительного цунами в провинциях Восточный Давао, Восточный Самар, Южный Лейте и Северный Суригао.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...