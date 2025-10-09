09 октября 2025

В Екатеринбурге подорожает проезд

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 42 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Проезд подорожает с 1 ноября 2025 года
Проезд подорожает с 1 ноября 2025 года Фото:
новость из сюжета
Масштабная транспортная реформа в Екатеринбурге

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга поднимется с 1 ноября. Постановление опубликовано на сайте региональной энергетической комиссии Свердловской области.

«В пункте 1 число 33,00 заменить числом 42,00», — говорится в документе. Постановление вступит в силу уже с начала ноября текущего года. 

До 31 декабря 2025-го горожане могут воспользоваться скидкой на оплату проезда в автобусе, трамвае и троллейбусе через СБП. Стоимость одной поездки при таком способе оплаты составляет 24 рубля. 

Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
