В Екатеринбурге подорожает проезд

Проезд подорожает с 1 ноября 2025 года
новость из сюжетаМасштабная транспортная реформа в Екатеринбурге
Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга поднимется с 1 ноября. Постановление опубликовано на сайте региональной энергетической комиссии Свердловской области.
«В пункте 1 число 33,00 заменить числом 42,00», — говорится в документе. Постановление вступит в силу уже с начала ноября текущего года.
До 31 декабря 2025-го горожане могут воспользоваться скидкой на оплату проезда в автобусе, трамвае и троллейбусе через СБП. Стоимость одной поездки при таком способе оплаты составляет 24 рубля.
